« La francophonie a besoin de la jeunesse », dit Francis Drouin

Francis Drouin, député fédéral de Glengarry-Prescott-Russell, a été élu à la présidence de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) plus tôt ce mois-ci à Kigali, au Rwanda. À 38 ans, il est devenu le plus jeune président de l’histoire à occuper cette fonction visant à promouvoir la langue française à l’international.

Avec ce nouveau mandat, le natif de Hawkesbury se retrouve à diriger pour les deux prochaines années un organisme qui regroupe plusieurs parlements francophones à travers le monde.

Je rentre là avec toute humilité , dit d’entrée de jeu M. Drouin, pour qui la jeunesse francophone est une priorité, car les jeunes semblent perdre confiance un peu dans les institutions démocratiques .

Oui, parfois la démocratie c’est choquant, mais ça reste le meilleur système avec lequel fonctionner et c’est de cette façon-là que je vais approcher mon rôle à la présidence , ajoute-t-il.

Pour s’y prendre, Francis Drouin est conscient qu’il n’existe pas de stratégie universelle, puisque ce qui fonctionne au Canada, ne fonctionnera peut-être pas en Europe ou en Afrique . Il se dit par contre prêt à aller à la rencontre de tous les représentants de la francophonie et de tendre l’oreille : Je veux tendre la main, créer un rôle de leadership.