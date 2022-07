Des familles en immersion s’imprègnent de culture acadienne à Bouctouche

Le projet-pilote a été lancé par l'organisme Canadian Parents for French, une association nationale formée de bénévoles qui promeut l’importance pour les jeunes du pays d’apprendre le français comme langue seconde.

L’un des coordonnateurs du projet, Maxime Bourgeois, explique que l’association a voulu, avec ce séjour d’une durée de trois jours, valoriser la langue française par le biais d’activités de francisation agréables au Pays de la Sagouine.

En plus de découvrir les personnages fictifs de l’univers d’Antonine Maillet, les familles ont participé à plusieurs activités, comme apprendre à faire des pâtisseries traditionnelles acadiennes ou vivre un premier party de cuisine acadien.

Ils ont aussi visité le Musée de Kent à Bouctouche.

La majorité des familles qui sont ici sont des anglophones qui ont des enfants dans notre système d’immersion , souligne Maxime Bourgeois.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Raven, au Pays de la Sagouine, à Bouctouche, le 16 juillet 2022. Photo : Radio-Canada

Le sourire aux lèvres, les enfants qui se sont promenés à l’Île-aux-Puces samedi ont confirmé être ravis d’y être. Ils reconnaissent aussi l’importance de parler la langue.

Être ici peut démontrer à des personnes que je suis capable de parler français , explique Raven, une jeune participante du projet-pilote.

Parler en français, même l'été

Membre de Canadian Parents for French depuis deux ans, Cheryl Labonté n’avait pas encore participé aux activités organisées par l’association, mais a décidé de se rendre à Bouctouche avec sa fille de huit ans, Lauren.

Je me sens un peu coupable d’être originaire du Nouveau-Brunswick, de vivre à l’Île-du-Prince-Édouard et d’être entourée de culture acadienne, mais de ne pas y connaître grand-chose , dit Cheryl Labonté.

Cheryl Labonté et sa fille de huit ans ont fait le déplacement de l’Île-du-Prince-Édouard pour se rendre au Pays de la Sagouine, à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick.

Issue d’une famille bilingue, Cheryl Labonté s’est mariée avec un anglophone. Ensemble, ils ont décidé d’inscrire la petite Lauren à une école francophone à l’Île-du-Prince-Édouard, afin de perpétuer le bilinguisme au sein de leur foyer.

Toutes les opportunités de faire des activités en français on les prend, parce que quand on n’est pas à l’école, on ne parle pas beaucoup le français , admet Cheryl Labonté. C’est facile de glisser vers l’anglais : les amis sont anglais, la parenté est anglaise.

« Dans le futur, si je vais en France, ou quelque chose, ça va m’aider à parler français avec tous les autres. » — Une citation de Lauren, huit ans

Comme plusieurs autres élèves, Lauren a moins l’occasion d’utiliser sa deuxième langue lors des mois estivaux.

Le mois de septembre est très dur pour les jeunes, car ils doivent repartir de là où ils se sont arrêtés en juin , explique Maxime Bourgeois.

Pour la présidente de Canadian Parents for French de la Nouvelle-Écosse, Kate Ashley, le succès des activités organisées à Bouctouche aura permis à plusieurs jeunes de voir que le français est une langue qui ne se parle uniquement en salle de classe.

Le projet-pilote a reçu un bon accueil. Une deuxième rencontre est déjà prévue cet automne à Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse.