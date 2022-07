Rage Against the Machine : au-delà des attentes au Festival d’été de Québec

Le calendrier était marqué d’une croix depuis longtemps pour les amateurs de Rage Against the Machine. En avril 2021, le Festival d’été avait annoncé la venue du groupe. La troupe a répondu aux attentes samedi soir, même avec la blessure de Zack de la Rocha au bas du corps.

La fébrilité était palpable sur les Plaines, juste avant que les membres de Rage Against the Machine montent sur scène. Au lieu des habituelles publicités et promotions qui tournent en boucle depuis le 6 juillet dernier, les écrans géants sont restés éteints.

Zack de la Rocha de Rage Against the Machine devait être assis pour la prestation en raison d'une blessure. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Une musique plutôt apaisante jouait, mais un léger crescendo faisait monter la tension. Et boum! L'explosion, autant dans la foule que sur scène, avec la bien nommée Bombtrack.

Le chanteur Zack de la Rocha a dû rester assis au centre de la scène en raison d’une blessure subie lors d’un concert à Chicago en début de semaine. Malgré sa position, il n'a rien perdu de son intensité.

Le guitariste de Rage Against the Machine, Tom Morello, au Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Le guitariste Tom Morello a pris quelques secondes à peine avant d’être brillant, fidèle à son habitude. Celui qui arrive à faire crier sa guitare en a même joué avec les dents pendant Bullet in the Head.

À la fin de cette chanson, Rage a proposé en intermède une vidéo d’un camion de police en flamme sur des sons de distorsion de guitare. Ces vidéos coup de poing sont revenues à quelques reprises, tout aussi percutantes les unes que les autres.

La chanteur Zack de la Rocha du groupe Rage Against the Machine au FEQ. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

De retour au programme principal, la roulade de la batterie du début de Testify a rapidement fait bondir la foule.

Énergie à la puissance 1000

Pendant Know Your Enemy, la marée humaine qui se tenait sur les Plaines s'exprimait de plusieurs façons : mains dans les airs, poings levés, signes du diable, téléphones, ballon de plage, body surfing...

L’énergie n’était pas réservée aux spectateurs à l’avant-scène. Même les festivaliers les plus éloignés se défoulaient au son de Rage Against the Machine.

Des milliers de spectateurs se sont déplacés pour voir Rage Against the Machine au Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Alors que le concert s’est déroulé sans aucun temps mort, le chanteur a pris la parole vers la fin du spectacle pour dénoncer la situation relative à l'avortement aux États-Unis. Juste avant, des statistiques sur les Autochtones du Canada se sont affichées derrière la scène, dénonçant un colonialisme meurtrier.

Et finalement, à la toute fin elle est arrivée : Killing in the Name, celle que tout le monde attendait avec impatience et qui a été à la hauteur des attentes. Zack de la Rocha l'a chantée avec fureur dans les yeux et doigt d’honneur bien haut.

Rage Against the Machine au FEQ 2022. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Les 90 minutes du concert ont filé en un clin d’œil. L’énergie qui se dégageait de la prestation de Rage Against the Machine est très peu comparable. Comme si chaque son, chaque instrument et chaque mot étaient faits pour être reliés directement à une colère intérieure.

La colère contre la machine? Celle-là ou n’importe quelle autre.

Engagé du début à la fin

Ajouté à la programmation quelques semaines avant le début du Festival, le groupe Vulgaires Machins a lancé les hostilités avec la fougue qu’on lui connaît.

Les Vulgaires Machins au Festival d'été de Québec, en première partie de Rage Against the Machine. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Ça fait 10 ans qu’on n'a pas joué à Québec! a lancé le chanteur et parolier Guillaume Beauregard. Les spectateurs étaient déjà nombreux devant la grande scène pour accueillir une bonne dose de punk francophone.

La courte prestation d’une quarantaine de minutes a bien dégourdi la foule avec Compter les corps, Puits sans fond et Anéanti le dogme.

Des festivaliers sont arrivés tôt pour s'assurer de voir Rage Against the Machine de près Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Avant de conclure, Vulgaires Machins a rappelé que l’album Disruption, un premier en une décennie, sortirait à l’automne. Beauregard a lancé un appel à la solidarité quand le monde sera à sa perte, message que véhicule la toute récente Je lève mon verre.

Le groupe punk rock Vulgaires Machins au Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Le retour d’Alexisonfire

La formation canadienne Alexisonfire était de retour au Festival d’été après avoir remplacé Avenged Sevenfold à 48 heures d’avis en 2018. Cette fois-ci, son nom était sur la programmation depuis son dévoilement.

Le groupe Ontarien Alexisonfire au Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Alexisonfire a déboulé sur la plus grande scène du FEQ sur une musique instrumentale épique, qui s’éloignait de son style rock plus saturé. Au moment de balancer Accidents, les spectateurs n’ont eu d’autres choix que de sauter sur place.

Le groupe ontarien a lancé l’album Otherness il y a à peine un mois. Il n’en a joué que deux extraits : Sweet Dreams of Otherness et Commited of the Con.

Dallas Green du groupe Alexisonfire. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Les chanteurs George Pettit et Dallas Green se sont alternés à plusieurs reprises. Pettit, avec sa voix plus gutturale, et Dallas, qui porte aussi le projet City and Color, avec un timbre plus posé.