Le Partage St-François responsable du centre de crise en santé mentale

Ce centre de crise pourrait aider rapidement une personne qui vit un épisode de santé mentale ou qui a des idées suicidaires. Rappelons que 20 ans après que le CIUSSS a réalisé une première ébauche pour la création de ce centre, l'Estrie a obtenu le budget pour le mettre sur pied au début de l'année. Ce projet fait partie du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS affirme qu'une annonce sera faite avec plus de détails.

Je me réjouis que le projet continue d'aller de l'avant et j'espère que les services du centre de crise pourront être offerts le plus rapidement possible , a répondu par écrit la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie.