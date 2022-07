Des légumes dans un conteneur réinventé en Estrie

Par un samedi ensoleillé, Christian Langevin ouvre fièrement la porte de cette terre agricole non conventionnelle. On va entrer à l’intérieur et voir un peu de haute technologie , lance-t-il gaiement.

Le conteneur d'apparence plutôt banal se transforme en serre pour de jeunes pousses. J'ai choisi de faire plusieurs cultures différentes. Il y en a qui sont à différents stades de la culture , explique celui qui a fondé son entreprise l’an dernier. Il défile ainsi dans le conteneur en pointant du doigt de l’aneth et des bettes à carde qui poussent sur un imposant mur végétal.

Le conteneur de 320 pieds carrés permet de produire l'équivalent de deux acres de terre. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

Chaque culture est irriguées grâce à une petite quantité d'eau circulant dans des panneaux qui retiennent 375 litres durant quatre semaines.

Entre ces murs, c’est un logiciel qui prend la place de Dame nature. Un des choix qu'on fait, c'est de commencer le jour de la ferme à 14 h et de le terminer à 8 h le matin. Lorsque le jour se lève, le système allume un éclairage rouge puis un éclairage bleu afin de reproduire l'énergie du soleil.

Cette initiative agricole originale s'installe en Estrie. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

M. Langevin utilise 50 000 ampoules. Elles sont tellement éblouissantes qu'il doit porter des lunettes fumées pour travailler. Dans son petit conteneur de 320 pieds carrés, il produit l'équivalent de deux acres en sol. Sa ferme délaisse les champs pour produire en toutes les saisons.

Il y a beaucoup d'avantages pour une personne qui veut s'approvisionner localement à l'année. L'entrepreneur a fait appel à Freight Farms, une entreprise basée à Boston qui a développé la technologie des conteneurs. Il y en a 400 dans le monde, dans 35 pays différents.

À moyen terme, M. Langevin souhaite offrir des services de proximité à une clientèle variée allant des restaurateurs jusqu’au CPE . Comme rien n’est trop beau, il souhaite également offrir une variété de cultures à découvrir. La ferme propose des produits originaux comme la roquette au wasabi. Dans un souci pour l'environnement, les produits seront livrés dans des bacs réutilisables.

D'après le reportage d'Alexis Tremblay.