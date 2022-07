Dimanche, l’équipe de la Saskatchewan tentera de mettre la main sur un 3e titre consécutif, alors qu’elle affrontera l’Alberta en finale.

L’entraîneur-chef d’Équipe Saskatchewan, Dwayne Masson, se réjouit du retour du tournoi.

Cela vient cependant avec son lot de défis logistiques, notamment au niveau du processus de sélection, explique l'entraîneur-chef.

« Nous avons dû former une toute nouvelle équipe, sans joueurs de l’année précédente. Et le processus de sélection a été adapté pour composer avec la COVID-19 et assurer la sécurité de tous. »