Les passages du traversier entre Saint-Jean et Digby annulés pour 3 jours

L’entreprise Bay Ferries interrompt pour 3 jours son service de traversier entre Saint-Jean au Nouveau-Brunswick et Digby en Nouvelle-Écosse, en raison de problèmes mécaniques.

Le transporteur avait d’abord annulé les quatre traversées de samedi, avant d’annoncer plus tard dans la journée que l’annulation de tous les départs de Saint-Jean et de Digby qui étaient prévus dimanche et lundi également.

Les traversées annulées sont les suivantes :

Départs de Saint-Jean dimanche et lundi à 8 h et 14 h 15;

Départs de Digby dimanche et lundi à 11 h et 17 h 30.

Selon Mark Wilson, vice-président senior chez Bay Ferries, c’est la rampe de chargement du Fundy Rose, l'un des traversiers de l'entreprise, qui est défectueuse et a besoin d’être réparée.

Nous savons que c’est la haute saison et nous nous excusons des inconvénients causés à nos clients , a déclaré M. Wilson.

Il affirme que l’entreprise effectuera les réparations le plus rapidement possible. Les gens qui avaient réservé un passage qui est annulé pourront être remboursés, ou échanger leur passage pour une autre journée, a-t-il dit.