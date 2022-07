La course de voiliers de retour sur le lac Winnipeg

Ce sont 59 athlètes provenant de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et des États-Unis qui se sont présentés à cette première compétition nationale en deux ans.

Après un début de journée aux températures extrêmes, le soleil s’est éventuellement manifesté sur l’océan des Prairies. Photo : Radio-Canada

La pilote olympique Mariah Millen était présente en tant qu’entraîneuse.

L'athlète olympique Mariah Millen revenait tout juste d'une compétition de voiliers au Danemark. Photo : Radio-Canada

Je suis contente de voir qu’il y a une nouvelle génération de personnes s’adonnant à la voile qui se développe, et ces événements sont très importants dans leur progression , explique-t-elle.

« Ça fait depuis que je suis un bébé que je fais de la voile », raconte l'officielle principale de course Anne-Marie Palfreeman. « Mes parents étaient sur l’équipe olympique, donc ça fait longtemps. » Photo : Radio-Canada

On était un peu inquiet de voir si on avait assez de concurrents, mais là on a tellement de gens qui veulent participer, c'est fantastique , raconte l’officielle principale de la course de voiliers, Anne-Marie Palfreeman.

C'est très beau, ça fait chaud au cœur de voir tout le monde comme ça , poursuit-elle.

La directrice de Sail Manitoba, Sheila Bellido, invite tous les curieux à développer leur amour du voilier.

La directrice exécutive de Sail Manitoba, Sheila Bellido, affirme que son équipe planifie cet événement en collaboration avec la communauté de Gimli depuis trois mois. Photo : Radio-Canada / Émile Lapointe

Ce genre d’événement permet de faire rayonner notre sport, et c’est merveilleux de voir des gens du monde entier se déplacer sur ce site pour pratiquer leur passion.

La compétition manitobaine fait partie d'une série de trois championnats qui ont lieu ailleurs au pays, dont un en fin de semaine en Nouvelle-Écosse en plus d'un autre qui aura lieu au Québec, les 23 et 24 juillet.

Avec les informations d’Émile Lapointe