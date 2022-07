Un parc de véhicules récréatifs haut de gamme à Weedon

D'ici deux ans, Craig Custeau et le Groupe Sherplex ont la ferme intention d'aménager un vaste terrain près de la rivière Saint-François afin de permettre à 200 véhicules récréatifs de s'y installer.

« On s'adresse à toute la clientèle, autant à Montréal qu'à Québec, aux gens qui vont dans les Laurentides, qui vont actuellement en Floride ou au Nevada en VR, pour qu'ils puissent revenir et garder leur VR et non d'être obligés de retourner à leur résidence principale. Donc, ils pourraient vendre leur résidence principale. »

Destination W comprend plusieurs attraits tel qu’un restaurant. On est confiants que c'est un projet qui est bénéfique pour Weedon et qui sera fait dans le respect. Je pense que c'est quelque chose que la population va apprécier , mentionne M. Custeau.

La population de Weedon est toutefois méfiante après l'épisode raté du projet d’usine de cannabis il y a quelques années. Cette fois-ci, le maire croit à ce projet. Ils sont au courant des questions environnementaux à propos de la rivière et du lac. Le monde qui pense qu'on va en faire des régates de Valleyfield, ils peuvent oublier ça. Ce sera un projet écoresponsable , défend le maire Eugène Gagné.

Le petit village de 2750 âmes semble reprendre vie. Pour ce faire, le conseil municipal a décidé de vendre 25 terrains de deux à trois acres chacun pour moins de 20 000 $ chacun.

La pandémie a tout changé. Le monde s'est recentré sur lui-même. Les gens veulent profiter de la vie. À Weedon, on a tous les services, et avec Internet haute vitesse qui est arrivé dans les régions, ça a changé la vie des régions , explique le maire.

C'est le cas de Luc Lauzon, autrefois de Sherbrooke, qui vient de s'installer dans cette municipalité. On a la paix et, comme vous pouvez voir, c'est la pleine nature. Ça revient encore bien raisonnable. Ça nous donne la chance de repartir avec une maison neuve aussi , mentionne M. Lauzon.

Sherplex n'est pas en reste et entreprend la construction d'une cinquantaine de résidences.

« On a différents produits qu'on va mettre sur ces lots-là selon la grandeur des lots. On a des mini-maisons, des maisons unifamiliales, et puis on va avoir les multilogements, des six logements et un 12 logements également. »