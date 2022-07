L’Africanival fait son grand retour à Edmonton

Le festival africain d’Edmonton fait son retour au parc Louise McKenney ce week-end, après une transition qui l’a forcé à faire l’impasse sur l'évènement en 2020 et offrir une version limitée en 2021 en raison de la pandémie.

L'Africanival qui célèbre le patrimoine et la culture africaine en Alberta et au Canada est ouvert au public et gratuit, selon les organisateurs.

Il propose des stands de souvenirs, de décorations, de bijoux, de coiffure et d’habits de couleurs africaines, mais également des stands d’information et d'emploi pour orienter les nouveaux arrivants.

« Il était temps pour que nous, les descendants des Africains en Alberta se retrouvent pour célébrer nos racines. Africanival 2022 est l'occasion pour tous les habitants d'Edmonton de célébrer les cultures diverses des peuples d'Afrique. » — Une citation de Emilienne Ngo Batoum, directrice de l'organisation de l'Africanival

Des stands de bijoux, d’habits et de coiffure accueillent les festivaliers. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Outre l’aspect festif d’Africanival, l'événement vise deux objectifs majeurs, selon Emilienne Ngo Batoum.

Tout d'abord, raccorder la nouvelle génération des descendants africains avec leurs cultures d’origine et leurs racines, mais aussi, les outiller afin de les aider à trouver un emploi pour ceux qui en ont besoin. Le tout, dans une ambiance bien connue des Africains, faire la fête! , ajoute-t-elle.

« Si les gens accordent beaucoup d'importance à leurs origines, c'est parce qu'on ne retrouve vraiment son unicité et son véritable équilibre que dès lors qu'on sait d'où on vient. Et le festival africain, c'est cela. » — Une citation de Emilienne Ngo Batoum, directrice de l'organisation de l'Africanival

Le festival veut raccorder la nouvelle génération des descendants africains avec leurs cultures et racines d'origine et aider les nouveaux arrivants à trouver un emploi. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

« Si vous ne savez où vous allez aller, souvenez-vous au moins d'où vous venez. » — Une citation de Emilienne Ngo Batoum, directrice de l’organisation de l’Africaniva.

Bill Mitchell joue du djembé depuis plus de 20 ans, soit un tambour d'Afrique de l'Ouest recouvert de peau d'animaux et accordé par des cordes. C'est le tambour à main le plus populaire , précise-t-il.

Il dit avoir appris à jouer cet instrument depuis son jeune âge. Il ne rate aucune occasion pour participer à des évènements où il pourrait faire entendre ses rythmes africains, indique-t-il.

J'aime la musique africaine, elle est la musique la plus rythmée du monde , ajoute-t-il.

Bill Mitchell joue du djembé depuis plus de 20 ans. Il dit avoir appris à jouer cet instrument avec Arthur Bolo Camara, un musicien du Sierra Leone. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

L’Africanival lui donne l’occasion d’exprimer son talent et son attachement à la culture africaine qu’il affectionne particulièrement : Ce sont des rythmes qui se jouent depuis toujours, ils les ont transmis de génération en génération. Et ce sont des rythmes très complexes, mais tellement beaux à écouter.

La danse qui va avec est une danse fabuleuse avec un tempo élevé. C’est très rythmé et très énergique , dit Bill Mitchell.

C'est intéressant de jouer des tambours africains, et c’est une belle journée pour le faire. Ça va dynamiser toute la région, ça va être génial , se réjouit M. Mitchell qui a participé au défilé d’ouverture.

Lainna Bral Linus assiste au festival avec Leith, son fils 3 ans. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Un carnaval qui se vit en famille

Je suis très heureuse d'être ici, par une belle journée d'été. On s'amuse bien , affirme Lainna Bral Linus, qui assiste au festival avec son fils de 3 ans, Laith. Je suis née au Canada, mais mes parents sont de Beyrouth, au Liban , explique-t-elle.

Je voulais qu'il vienne parce que nous avons la chance d'avoir tant de cultures réunies, dit-elle. Mon enfant est fasciné par la culture africaine. J'ai voulu l'amener pour qu'il en fasse l'expérience ,

Pour Lainna Bral Linus, l’Africanival a ce pouvoir de rassembler toutes les communautés, quelles que soient leurs origines : Je voulais qu'il se sente lié au monde, qu'il puisse comprendre, en tant que citoyen du monde, qu'il a un rôle à jouer dans le monde et dans la création d'un monde meilleur et plus unifié à l'avenir.

« Nous sommes si chanceux dans cette région, et tant de gens du monde entier se rassemblent et construisent notre communauté à Edmonton, et c'est pourquoi nous sommes ici » — Une citation de Lainna Bral Linus.

Une attraction touristique

Dès qu’il a pris connaissance de la tenue de l’Africanival, Ahmed Chibani, qui est en visite professionnelle à Edmonton, a commencé à chercher l’emplacement de l'événement.

Quand j'ai entendu qu'il y avait un festival africain, j’ai tenu à venir voir, car je suis africain avant tout , indique l’ingénieur algérien qui travaille sur l’extension de la ligne du train léger à Edmonton.

Ahmed Chibani est de passage à Edmonton, mais ne voulait en aucun cas rater l'évènement qui célèbre l'Afrique et sa culture. Photo : Radio-Canada

Ce qui est intéressant, c'est que l'on sait que l'on va voir toute l'Afrique réunie ici. [...] avoir cette représentativité de l'ensemble des pays, c'est formidable, c’est quelque chose qu'on ne peut pas rater , affirme M. Chibani.

« C'est toujours très important pour moi de retrouver mes sources et mes origines. » — Une citation de Ahmed Chibani, visiteur

Pour le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, il est important de marquer le sentiment d’union dans la communauté à travers des festivals comme celui d'Africanival pour célébrer la diversité. C'est merveilleux de voir une telle diversité se refléter dans nos communautés , dit-il.