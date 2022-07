C'est la première année que le diffuseur Kaméléart orchestre Éole en musique. Les organisateurs sont plus que satisfaits de leur réalisation.

La directrice générale et artistique de Kaméléart Matane et du Festival Éole en musique, Danielle Smith, explique qu'elle s'était fixé comme objectif que l’événement soit très festif.

« Je voulais qu’on soit capables de rejoindre toutes les générations. Je pense que le public qu’on avait [vendredi] était complètement différent de celui qu’on avait jeudi soir et je m’attends à ce que celui de ce soir [samedi] soit également différent. » — Une citation de Danielle Smith, directrice générale et artistique de Kaméléart Matane et du Festival Éole en musique

Une programmation variée

Pour amorcer le festival jeudi, les groupes Sister Fire, The Judas Priest Experience et Voivod se sont succédé sur scène.

Vendredi, c'était au tour des groupes Irène, Dans l’Shed et Québec Redneck Bluegrass Project d’en mettre plein la vue au public.

Voivod a donné tout un spectacle avec un band de Matane en première partie, Sister Fire. Il faut le dire : Voivod voulait un band de métal local. The Judas Priest également. Il y a eu Irène et Dans l’Shed, qui sont des groupes de la Gaspésie, parce que c’est important pour Danielle et moi cette valeur d’encourager et de supporter les bands du coin. Il y a eu Québec Redneck aussi , relate Richard Z Sirois.

Le groupe Voivod sur scène en 2019 (archives). Photo : Page facebook de Voivod

D’ailleurs, le bassiste du groupe Voivod, Dominic (Rocky) Laroche, n'avait que des éloges pour l’événement.

« Quel festival! C’est hallucinant comment on a été accueillis comme des rois. On revient d’une tournée nord-américaine et se faire recevoir comme on l’a été au festival de Matane, c’est unique. On a été très choyés. » — Une citation de Dominic (Rocky) Laroche, bassiste du groupe Voivod

Samedi soir, c’est au tour des Frères à ch’val, de Noir Silence et de Vilain Pingouin d'animer le festival.

Le festival se termine dimanche avec une réunion des groupes Salebarbes, qui fait fureur en ce moment, et Les Hay Babies.

Ce sont des amis, donc imaginez la réunion. C’est déjà festif Salebarbes tout seul et Les Hay Babies aussi, donc imaginez la réunion des deux, ça va être une belle soirée de clôture , assure Danielle Smith.

Le groupe Salebarbes (archives). Photo : Stephan Ritch

Le public au rendez-vous

Pour ce qui est de la foule réunie chaque soir, Danielle Smith se dit somme toute satisfaite.

Les gens ont été au rendez-vous, même si récemment il y a beaucoup de diffuseurs qui ont dit que le tourisme n’était pas au rendez-vous cette année [...], mais les gens de la région sont là , assure-t-elle.

La directrice générale de Kaméléart affirme que le festival prendra de l’expansion l'an prochain.

« On est déjà très bien installés avec la série Bord de mer au Barachois. L’idée, c’est de faire une boucle avec le Barachois, le centre-ville de Matane pour manger et s’en venir au parc des Îles, puis retourner faire des fins de soirée au Barachois, comme on fait en festival. » — Une citation de Danielle Smith, directrice générale et artistique de Kaméléart Matane et du Festival Éole en musique

Pour les prochaines années, mais pas dès l'an prochain, Danielle Smith parle même d'organiser le festival sur une période de 10 jours.

Avec les informations de Marguerite Morin