Rénovation du Stade Richard-Desmeules : un projet dans les cartons de Saguenay

Ce projet, qui a été présenté aux élus de Jonquière, inclurait entre autres l’aménagement d’un terrain synthétique, le changement des sièges destinés aux spectateurs ainsi que la rénovation des vestiaires, des abris des joueurs et des salles de bain. Il pourrait même y avoir un réaménagement de l’aire de restauration.

Le président des Voyageurs de Jonquière, Sylvain St-Pierre, se dit confiant de voir le projet se réaliser à moyen terme, même si cette intention de faire des travaux n’a pas été confirmée par la Ville.

On a eu une bonne communication [avec la Ville]. Avec l’information que j’ai reçue, ça va se faire, assure M. St-Pierre. J’aurais voulu l’an prochain, mais 2024 on n'a pas de problème avec ça, on va suivre avec la Ville.

Le Stade Richard-Desmeules, construit dans les années 1960, a subi plusieurs travaux mineurs comme de la peinture. Un contrat avait d’ailleurs été octroyé à une firme d’architecture en février pour connaître l’état de la structure du bâtiment.

Plusieurs joueurs rencontrés sur place samedi ont admis que des travaux sont nécessaires sur le terrain.

Juste le fait que le terrain soit synthétique au lieu d'être en sable ou en gazon, c’est sûr que ça aide pour les mauvais bonds qui te reviennent dans la face.

Le terrain ici il a un petit peu de misère, dit l’un des joueurs en souriant. Ce n'est pas le plus beau, il est même dangereux. Les gars des autres équipes qui viennent jouer ici sont déstabilisés par le terrain.

Pour le moment, les conseillers municipaux du secteur doivent encore analyser le projet présenté et le soumettre au reste du conseil municipal.

Selon des informations d'Andréanne Larouche et de Philippe L'Heureux