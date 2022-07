Devlin DeFrancesco en piste à Toronto pour honorer ceux à qui il doit la vie

C'est que DeFrancesco doit sa vie au personnel de Sunnybrook.

Né le 17 janvier 2000, 15 semaines plus tôt que prévu, il a passé les quatre premiers mois de sa vie à l'unité des soins intensifs néonatals de l'hôpital. Ses chances de survie étaient si minces qu'un prêtre lui a même administré les derniers sacrements.

Je pesais 650 grammes (1,4 livre) à la naissance. Beaucoup de gens ont dit à mes parents que je ne survivrais pas. Les docteurs et les infirmières ont vraiment réalisé un miracle , raconte-t-il.

DeFrancesco aurait pu souffrir de séquelles graves, mais il a été épargné. À six ans, il a fait ses débuts en karting à Sutton, en Ontario. Puis, il a rapidement gravi les échelons dans le monde de la course automobile pour intégrer cette année la série IndyCar avec l'écurie Andretti Steinbrenner Autosport.

Le pilote torontois Devlin DeFrancesco honore le personnel de l'hôpital Sunnybrook auquel il doit sa vie cette fin de semaine. Photo : Photo offerte par Devlin DeFrancesco

Pilote recrue, il s'est fixé des objectifs élevés pour la seule course prévue au calendrier du championnat nord-américain dans sa ville natale. C'est qu'il veut faire honneur à ceux auxquels il doit la vie.

En prévision de la fin de semaine de course, DeFrancesco s'est aussi joint au Centre des sciences de la santé Sunnybrook pour lancer une initiative intitulée Racing for the Tiniest Babies [« Courir pour les plus petits bébés », en français] afin de récolter des fonds et de mieux faire connaître le programme pour femmes et pour bébés prématurés de Sunnybrook.

Selon le site web de l'hôpital, ce sont 4000 bébés qui naissent chaque année de façon prématurée en Ontario. Plus de 500 passeront du temps à l'unité des soins intensifs néonatals de Sunnybrook.

Je pense qu'il est important de redonner à ceux qui ont fait de vous la personne que vous êtes et sans l'équipe de l'hôpital Sunnybrook, je n'aurais même pas eu la chance de faire quoi que ce soit de ma vie, encore moins de mener la vie fantastique que j'ai comme pilote de course , dit-il au micro de Radio-Canada.

DeFrancesco n'a pas que le logo de l'hôpital sur sa monoplace numéro 29. Il a aussi commandé un casque et une combinaison uniques pour le 34e Honda Indy de Toronto. Il les a d'ailleurs présentés jeudi au personnel de l'hôpital et à plusieurs enfants eux aussi nés prématurément à Sunnybrook.

C'était très émouvant comme moment. J'ai rencontré des enfants de quatre et cinq ans qui sont nés d'une façon similaire à la mienne. J'ai rencontré cette petite fille, Ivana. Elle pesait 375 grammes (0,8 livre) à la naissance! Aujourd'hui, c'est une fille heureuse et en santé. C'était formidable de les voir tous et c'était le résultat de familles incroyablement résilientes et de l'équipe de Sunnybrook.

DeFrancesco a rencontré plusieurs enfants nés prématurément comme lui, jeudi, à l'hôpital Sunnybrook. Photo : Photo offerte par Devlin DeFrancesco

La course de dimanche sur le circuit qui sillonne les rues du Parc des expositions de Toronto revêtira aussi une importance particulière sur le plan sportif pour DeFrancesco puisqu'il n'a jamais couru en IndyCar ou dans toute autre discipline devant les siens. La pandémie ayant forcé l'annulation du Honda Indy 2020 et 2021, il n'a jamais eu la chance de disputer une course à Toronto avant cette fin de semaine.

Toronto, c'est la première course d'IndyCar que j'ai vue. J'avais 12 ans. Nous étions venus, mon père et moi, pour voir Tony Kanaan qui courait alors pour KV Racing Technology. Alors d'être de retour, en piste, c'est assez incroyable!

« S'il y a bien une course que je rêverais de gagner en IndyCar, qui n'est pas les 500 milles d'Indianapolis, je pense que c'est Toronto pour moi. C'est sûr. » — Une citation de Devlin DeFrancesco, pilote automobile

DeFrancesco a connu des résultats de plus en plus encourageants depuis le début de la saison en IndyCar, mais il n'a encore jamais réussi à se classer parmi les 15 meilleurs S'il pouvait arriver à inscrire le meilleur résultat de sa jeune carrière à Toronto, il en serait très heureux.

Le Torontois s'est en tout cas donné les moyens de ses ambitions, samedi. Il a enregistré son meilleur résultat de qualification de la saison : il partira de la 12e place sur la grille de départ dimanche. Il sera d'ailleurs le Canadien le mieux classé en piste.