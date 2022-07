Accusé d’avoir récidivé, un délinquant sexuel est de nouveau détenu au Nouveau-Brunswick

Un délinquant sexuel avec un long casier judiciaire, et qui a agressé des mineurs dans le passé, est de retour en détention au Nouveau-Brunswick, moins de cinq mois après que la police municipale de Saint-Jean ait prévenu la population du danger qu’il posait à la communauté.

Harvey Venus, 36 ans, est accusé d’avoir récidivé d’une manière sexuelle , d’avoir eu un contact avec une personne de moins de 18 ans, et de ne pas avoir informé la commission des libérations conditionnelles qu’il était entré dans une relation sentimentale.

La commission des libérations conditionnelles a suspendu l’ordonnance de surveillance de longue durée dont il faisait l'objet depuis sa sortie du pénitencier de Dorchester, au Nouveau-Brunswick, l’hiver dernier.

Cette surveillance devait durer 8 ans et imposait à Harvey Venus de nombreuses conditions. Il devait notamment informer les services correctionnels des contacts qu’il avait, et l’ordonnance restreignait son accès au téléphone et à internet.

Mise en garde exceptionnelle au public

En février, la police de Saint-Jean avait publié une mise en garde. Harvey Venus habitait alors dans un centre correctionnel communautaire à Saint-Jean après avoir quitté le pénitencier au terme d’une sentence de 4 ans.

Il est de toute évidence d’intérêt public d’informer les membres de la communauté de la libération de Harvey Venus , avait écrit la force policière locale, jugeant que le délinquant sexuel présentait un risque élevé pour le public.

Il a fallu peu de temps après sa sortie de prison pour qu’un signalement soit fait au centre où il résidait. On prévenait le service correctionnel du fait que Venus était entré en contact avec un enfant de 6 ans.

Quelques semaines plus tard, les responsables de son suivi apprenaient qu'il avait été vu en train de parler à une femme qui déambulait avec une poussette de bébé. Quelques jours après, il a été aperçu avec une femme, main dans la main, et n'a admis la relation — qu’il était dans l’obligation de signaler aux autorités — qu'après avoir été pris en flagrant délit.

Le 4 mai, les services correctionnels ont reçu un appel. Une personne affirmait que Venus avait visité le domicile d'une femme et avait chatouillé un enfant .

Des accusations sont attendues

Dans sa décision, la commission des libérations conditionnelles écrit qu'il existe au dossier suffisamment d'informations crédibles et convaincantes qui démontrent qu'Harvey Venus n'a pas respecté ses conditions, en particulier celles liées à sa présence aux côtés de personnes mineures.

La commission recommande qu'il soit accusé de défaut de se conformer à une surveillance de longue durée.

On y apprend aussi que Venus devrait faire face à de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de contacts sexuels. Cependant, la police de Saint-Jean a indiqué qu'aucune accusation n'avait encore été portée.

Des crimes sexuels sur des mineurs depuis au moins 2005

Arrêté après des attouchements sur une personne de moins de 16 ans à Westchester, en Nouvelle-Écosse, en novembre 2017, Harvey Venus avait plaidé coupable et reçu une sentence de 4 années d’emprisonnement en février 2018.

Un juge de la Cour provinciale à Amherst, en Nouvelle-Écosse, l'avait alors déclaré délinquant dangereux.

Les antécédents d’Harvey Venus en matière de crimes sexuels ont débuté il y a longtemps. En 2005, l'individu alors âgé de 19 ans avait été condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle.

Il s'était mis à découper avec des ciseaux les vêtements d'une adolescente de 14 ans qui était endormie dans une résidence d'Amherst où il s'était introduit par effraction. La victime n’avait jamais vu Venus auparavant.

En 2011, Harvey Venus avait été condamné à 5 mois de prison pour avoir volé des sous-vêtements féminins.