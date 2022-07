Des Abitibiens se démarquent au Championnat canadien de karaté

Thierry Mongrain, 13 ans, a remporté la médaille d’argent dans la catégorie ceintures brunes et s’est qualifié pour participer au championnat panaméricain qui aura lieu au Mexique à la fin du mois d’août.

Francis Caron, 36 ans, de niveau ceinture noire premier dan s’est classé 7e de sa catégorie au niveau national.

Thierry Mongrain et Francis Caron représentaient respectivement les couleurs du Club de karaté Hajime de Malartic et celles de l’École Action karaté Abitibi-Témiscamingue de Rouyn-Noranda.

C’est une fierté régionale et ça apporte plein d'avantages pour la jeunesse et les jeunes ici en région , mentionne le président de l’École Action karaté Abitibi-Témiscamingue, Samir Baccouche.

Lui qui a aussi participé au championnat canadien en tant qu’arbitre souligne que c’était une très belle expérience. Puisque je suis le seul juge international de karaté en région, je suis souvent invité à venir arbitrer et je pense que plus il y a d'arbitres de haut niveau dans les compétitions, plus la qualité des athlètes qualifiés est meilleure.