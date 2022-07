Engouement monstre pour l’exposition de Yayoi Kusama à Montréal

Le public montréalais est au rendez-vous pour l’exposition gratuite Dancing Lights That Flew up to the Universe, ou un ballet de lumières envolées dans l’univers, en français, de Yayoi Kusama à Montréal.

Vendredi, quelque 10 000 personnes ont tenté d’obtenir un billet pour voir les œuvres éclatées et lumineuses de l’artiste japonaise, alors que la Fondation Phi pour l’art contemporain, qui organise l’exposition-événement, a rendu disponibles un peu plus de 5000 laissez-passer pour le mois d'août.

On n’aurait jamais imaginé que Yayoi Kusama, une artiste japonaise de 93 ans, serait aussi populaire qu’un groupe de rock ou une comédie musicale de Broadway, c’est vraiment particulier et incroyable , lance en riant Cheryl Sim, directrice générale et commissaire de la Fondation.

« On est très très très content que les Montréalais soient si excités par l’exposition » — Une citation de Cheryl Sim, directrice générale et commissaire de la Fondation Phi pour l’art contemporain

Pour répondre à la demande, la Fondation Phi a déjà augmenté le nombre de billets qu’elle rend disponibles chaque 15e jour du mois. Selon la formule, les laissez-passer pour le mois de septembre seront distribués en ligne le 15 août prochain à midi.

Une plage horaire sans réservation en août

Si vous avez raté votre chance d’obtenir un billet vendredi, Cheryl Sim souligne qu’il existe d’autres façons de voir l’exposition de Yayoi Kusuma, qui est organisée pour célébrer le 15e anniversaire de la Fondation Phi.

Durant le mois d’août, les fans de l'artiste pourront voir ses créations colorées sans réservation les dimanches de 11 h à midi. Des tirages de billets sont également prévus sur les pages Instagram du Centre Phi et de sa fondation.

L'établissement prévoit également accommoder des groupes de 10 à 15 personnes souhaitant avoir une visite guidée de l'univers de Yayoi Kusuma.

Pour celles et ceux qui ne peuvent attendre, il est possible d’accéder à deux Infinity Mirrored Rooms (salles des miroirs à l'infini) de Yayoi Kusama en achetant un laissez-passer spécial au coût de 38 $. Celles-ci font partie de la collection qui a fait la renommée de l'artiste.

Un aperçu d'une salle des miroirs de «Dancing lights that flew up to the universe» Photo : David Zwirner

L’expérience avant tout

Si la Fondation Phi souhaite partager l'œuvre de Yayoi Kyusuma avec un grand nombre de personnes, elle ne veut pas pour autant sacrifier la qualité de l’expérience.

On veut que les gens aient l’opportunité de connecter avec les œuvres. Elles sont assez particulières, on doit regarder à l’intérieur des sculptures pour avoir une expérience de l’infini , explique Cheryl Sim.

Donc, s’il y a trop de monde, ça ne sera pas très agréable, et pas très sécuritaire pour les œuvres , résume-t-elle.

L’exposition Dancing Lights That Flew up to the Universe est présentée jusqu’au 15 janvier à la Fondation Phi pour l’art contemporain à Montréal.