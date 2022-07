Le SPVG sensibilise les cyclistes aux vols de vélos

Bien que les vols de vélos soient en baisse depuis les dernières années à Gatineau, plus d’une centaine de cyclistes se font tout de même soutirer leur monture annuellement.

En 2017, on recensait 267 vols de vélos, comparativement à 149 pour 2021. On compte 113 vols depuis le début de l’année.

Samedi, des agents du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) et des représentants de l’organisme Vélo-Services se sont déplacés aux abords de la rue Jacques-Cartier tout près de la piste cyclable pour sensibiliser les cyclistes à la sécurité routière et aux vols de vélos.

Des patrouilleurs de Vélo-Services étaient installé aux abords de la rue Jacques-Cartier samedi. Photo : Radio-Canada

Des autocollants antivol étaient distribués aux passants par les agents de police, un système qui permet aux propriétaires d’enregistrer leur vélo auprès du SPVG pour pouvoir le retracer en cas de vol.

La Ville de Gatineau a également mis sur pied cet été un projet pilote de casiers sécurisés pour vélos.

Des bénévoles aux services des cyclistes à Gatineau

De son côté, Vélo-Services, un organisme regroupant une centaine de patrouilleurs bénévoles qui sillonnent les pistes cyclables de la grande région de Gatineau, a profité de l'événement pour offrir de l’eau aux cyclistes, gonfler leurs pneus et effectuer des réparations mineures sur leur vélo.

L'organisme Vélo-Services de Gatineau a 30 ans cette année. Photo : Radio-Canada

C’est toujours inquiétant le vol de vélo, surtout aujourd’hui avec les vélos électriques, car il y en a de plus en plus et ils ont une grande valeur , a déclaré Denis Roussel, secrétaire du Conseil d’administration de Vélo-Services.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Ottawa, les vols de vélos sont monnaie courante. Près de 7000 vols ont été rapportés aux autorités au cours des cinq dernières années.

Avec les informations de Rebecca Kwan