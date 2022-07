Les mères plus âgées sont souvent stigmatisées, selon une étude

Alors que de plus en plus de Canadiennes choisissent d'avoir des enfants plus tard dans leur vie, une récente étude indique que les femmes enceintes de 35 ans et plus tendent à être stigmatisées par les recommandations médicales et les politiques publiques.

On met beaucoup l'accent sur les risques biomédicaux , explique Francesca Scala, coauteure de la recherche et professeure de science politique à l'Université Concordia.

Il est vrai que certains facteurs de risque augmentent avec l'âge. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) cite la naissance prématurée, le faible poids à la naissance, la fausse couche, le placenta prævia, le diabète gestationnel, la prééclampsie et la naissance par césarienne à titre de problèmes qui deviennent alors plus fréquents.

Bien qu'elle reconnaisse que ce sont des inquiétudes fondées et que les futures mères devraient en être bien informées avant de prendre certaines décisions, la professeure Scala souligne qu'un tel accent mis sur des dangers potentiels revient souvent à dépeindre les mères plus âgées comme des personnes à risque , anormales , ou encore comme des citoyennes irresponsables en matière de reproduction .

Par exemple, dans un document publié en 2008, l' ASPC décrivait la tendance à reporter le moment de sa grossesse comme une énorme préoccupation clinique et de santé publique , rappelle la professeure Scala.

Au Québec, depuis novembre 2021, les coûts de la fertilisation in vitro ne sont couverts que pour les femmes de moins de 42 ans en raison d'un taux de succès qui baisse rapidement autour de cet âge.

De plus, même si les différents organismes font très attention de ne poser aucun jugement moral sur la valeur de la vie d'une personne handicapée [...], on insiste beaucoup sur la probabilité qu'une mère plus âgée donne naissance à un enfant qui présente un handicap, explique la professeure, de même que sur le rôle des femmes en tant que citoyennes reproductrices pour ce qui est de limiter ces risques .

Mère parfaite

L'idée selon laquelle une mère devrait absolument être jeune, en santé et vibrante d'énergie est omniprésente, selon la professeure Scala.

Il y a cette idée selon laquelle les femmes sont les seules responsables des enfants [...], que le monde de la maternité englobe et consume toute leur vie , explique-t-elle, et que pour être à la hauteur de ces attentes, il faut avoir l'énergie de la jeunesse.

« Une femme qui a l'air plus âgée, qui a des cheveux gris [...], ce n'est pas nécessairement ce qu'on considérerait comme une mère idéale. » — Une citation de Francesca Scala, professeure de science politique à l'Université Concordia

Elle cite un des documents étudiés, c'est-à-dire des recommandations sur la fertilisation in vitro publiées par l'Association médicale canadienne en 2015. Bien que le texte soutienne que le fait d'empêcher les femmes d'avoir accès à ces services ne serait pas éthique, il ajoute que les femmes plus âgées courent plus de risques de subir des complications, ce qui pourrait mettre en danger la sécurité des nouveau-nés, sans compter le malaise psychologique ou social que l'enfant pourrait éprouver en ayant une mère assez vieille pour être une grand-mère .

Je pense que l'âgisme joue un rôle là-dedans , fait valoir la professeure.

Selon elle, il y a beaucoup de bienfaits à avoir des enfants plus tard . Des recherches antérieures ont indiqué que les mères plus âgées sont souvent mieux préparées à élever un enfant, disposent d'une meilleure sécurité financière et jouissent d'une plus grande stabilité relationnelle. Des études récentes suggèrent aussi que la maternité plus âgée est associée à des bienfaits à long terme pour les enfants, par exemple de meilleures aptitudes langagières et de meilleurs résultats scolaires , indique l'étude.

Même sans mauvaises intentions, les aspirations personnelles et la maternité sont souvent présentées comme étant en opposition, a soutenu Mme Scala. Par exemple, dans un guide publié par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) en 2011, on explique qu'avec la croyance erronée selon laquelle la reproduction assistée fonctionne à tout coup, malheureusement, cela peut donner aux femmes un optimisme trompeur selon lequel elles pourraient retarder leur grossesse pendant qu'elles poursuivent leur éducation et leur carrière . Ce guide a été retiré par la SOGC depuis lors.

« D'un côté, les femmes sont encouragées à avoir une carrière, à être autosuffisantes et à avoir une relation stable, mais de l'autre côté, on les prévient que leur horloge biologique avance. » — Une citation de Francesca Scala, professeure de science politique à l'Université Concordia