Un médecin du Manitoba blâmé après avoir prescrit de l’ivermectine

Le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba a émis une motion de blâme à l’endroit de Dr Wilhelmus Grobler. Le médecin de Winnipeg a prescrit de l'ivermectine à un patient atteint de la COVID-19, alors qu’il est utilisé pour traiter les infections causées par des vers parasitiques chez les chiens, les vaches et les chevaux.

Le Dr Wilhelmus Grobler a également émis des informations contraires aux recommandations des autorités sanitaires de la province à une famille.

La mesure disciplinaire a été publiée le 29 juin, indiquant que le médecin doit également payer une amende de 6165 $ afin de couvrir les frais de l’enquête à son endroit.

Contraire au code d’éthique

Le Collège affirme que les informations communiquées par Dr Wilhelmus Grobler à l’automne 2020 relevaient d’opinions personnelles à propos de la COVID-19, et que celles-ci n’étaient pas prouvées scientifiquement.

Il a également écrit une longue lettre à ce sujet au médecin hygiéniste en chef du Manitoba, qu’il a partagé avec certains patients.

Les propos du docteur ont violé le code d'éthique du Collège, plus particulièrement les passages concernant les médecins et la société, peut-on lire dans la décision rendue par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.

Le 30 octobre 2020, le Dr Wilhelmus Grobler a signé une entente affirmant qu’il ne pouvait pas communiquer de l’information qui contredit les directives de la santé publique.

Prescription non fondée

En juin 2021, un patient de 34 ans s’est présenté au médecin deux semaines après avoir reçu sa première dose de vaccin.

Le lendemain de l’administration de sa dose, le patient s’était présenté dans une salle d’urgence en région rurale avec des douleurs thoraciques, de l'essoufflement et des symptômes similaires à la grippe.

Selon la décision du Collège, le docteur soupçonnait le patient d’être atteint de myocardite, une complication médicale liée à la COVID-19 qui se manifeste rarement après l’administration d’un vaccin.

Malgré le scepticisme des autorités sanitaires concernant l'ivermectine, le Dr Grobler a prescrit le médicament antiparasitaire à son patient.

Une version du médicament est effectivement utilisée chez les humains, et a mené à l’éradication de certaines maladies comme la cécité des rivières dans de nombreux pays, mais Santé Canada affirme qu’il n’y a aucune preuve que le médicament en question est sécuritaire dans un contexte de traitements contre la COVID-19.

Le Dr Grobler a indiqué au Collège qu’il essayait de répondre à la demande du patient, n’imaginant pas que ça pouvait causer du tort et supposant même qu’il pouvait y avoir un effet placebo .

Nouveaux standards

Le 3 septembre 2021, le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba a établi de nouveaux standards concernant l’utilisation de l'ivermectine.

Le Collège demandait aux résidents de ne pas prendre ce médicament, alors que la demande a grimpé après des revendications non fondées affirmant qu’il permettait de traiter la COVID-19.

Même si la rencontre avec le patient a eu lieu en juin 2021, le Collège affirme que le Dr Grobler connaissait la position des autorités sanitaires à ce sujet.

Il s’agissait de la responsabilité du médecin de fournir des soins en accord avec les standards prévus. Il n’a pas satisfait ces critères en prescrivant de l’ivermectine sans preuve suffisante de son efficacité et sous la pression de son patient , peut-on lire dans la décision.

En septembre 2021, le Dr Grobler a rencontré un préadolescent avec ses parents afin de discuter du vaccin. Un des parents soutenait le vaccin, l’autre non, selon la décision du Collège.

Lors de la rencontre, le médecin blâmé ne portait pas de masque, et a autorisé un des parents à retirer le sien.

Pendant l’échange, le Dr Grobler a fourni de l’information qui n’est pas scientifiquement valide et qui provenait de sources non fiables .