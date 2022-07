Un texte de Louis-Simon Lapointe

Desgagnés avoue qu’il ne s’agit pas du résultat espéré, mais à 23 ans, il croit que cette expérience lui servira pour l'avenir.

C’est sûr que j’aurais aimé me glisser un peu plus haut dans le classement , a-t-il confié à Radio-Canada au lendemain de sa compétition.

Le jeune sportif prend conscience de la chance qu'il a d'avoir pu participer à une telle épreuve.

C’est le plus haut niveau de compétition qu’on peut atteindre. C’est juste exceptionnel d’être là et de se mesurer aux 40 meilleurs au monde. C’est un succès en soi.

Aux côtés de médaillés olympiques

L’athlète québécois a aussi vécu pour la première fois toute la logistique entourant la prestigieuse compétition, qui est fort différente des autres courses.

Il y a des chambres d’appels, on doit se présenter 30 minutes avant la course, s’asseoir à un endroit et ne plus bouger , décrit-il.

Cette compétition a aussi permis à Desgagnés de courir aux côtés de médaillés olympiques, un aspect non négligeable de son apprentissage.

D’être sur la ligne de départ avec ce monde-là et d’être à leurs côtés pour la première fois, je me suis dit que ça allait brasser! De se rendre compte que je suis rendu parmi l’élite fait partie de l’expérience. Des compétitions aussi relevées, il faut en faire pour devenir meilleur.

Jean-Simon Desgagnés tire un bilan positif de son expérience aux Championnats du monde d'athlétisme. Photo : Radio-Canada

Jean-Simon Desgagnés espère maintenant participer aux prochains Mondiaux, qui auront lieu à Budapest en 2023.

J’en parlais avec Félix [Antoine-Lapointe, son entraîneur]. Le but cette année était de faire partie de l’équipe et l’année prochaine, je souhaite arriver avec un rôle différent et me glisser plus haut dans le classement.

D’ici là, il profitera des prochains jours pour se reposer avant d’amorcer sa préparation pour la dernière compétition de la saison, les Championnats continentaux NACAC aux Bahamas en août.