Le marché public de Baie-Comeau de retour après trois ans d’absence

Des dizaines de personnes étaient présentes dès l’ouverture du marché samedi.

L’objectif de ce marché consiste à encourager la vente et l'achat de produits locaux ainsi que les contacts humains.

Il y a peut-être, parmi les consommateurs, certaines personnes qui voudraient se lancer une petite fermette, et le marché, c’est aussi un moyen de se créer un réseau de contacts , explique l’agente de développement en bioalimentaire pour l'organisme Innovation et Développement Manicouagan, Tania Boudreault.

Tania Boudreault et son collègue Nathan Cousin-Tremblay sont très satisfaits du travail réalisé pour s'assurer du retour du marché public. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Le marché revient avec une nouveauté cette année.

Le marché a été installé à plusieurs endroits et c’était souvent sur une table avec des kiosques qui pouvaient partir au vent. Cette année, en réfléchissant, nous nous sommes dit que ça serait bien d’avoir des structures fixes et on a osé, donc on a de beaux kiosques en bois , se réjouit Mme Boudreault.

Les producteurs à l'honneur

Le marché compte quatre kiosques fixes. Certaines entreprises ont même réservé leur emplacement pour l’ensemble de la saison, notamment la coopérative Gaïa.

Le retour du marché, ça fait tellement du bien! On avait vraiment hâte de revenir à Baie-Comeau et de voir les gens. Le fait de se retrouver tout l’été au même endroit, c'est super , indique la directrice générale, Mélodie Desrosiers.

La directrice générale de la coopérative Gaïa, Mélodie Desrosiers, se dit emballée par le retour du marché public. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

La majorité de ses produits ont d'ailleurs été vendus en seulement quarante minutes.

Des clients satisfaits

L'agriculture sur la Côte-Nord est souvent sous-estimée en raison du climat bien particulier de la région. De nombreux produits y sont pourtant cultivés.

Je dois admettre que j’ai été surprise de voir l’ensemble des produits offerts. Les jardins sont magnifiques. Aussi, en voyant toutes les fines herbes et les légumes, je me suis dit : "C’est magnifique" , souligne une cliente originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Isabelle Gilbert.

Avant même l'ouverture officielle du marché, à 10 h, de nombreuses personnes étaient déjà sur place. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Pour les gens originaires de Baie-Comeau, le retour du marché est une excellente nouvelle.

C’est vraiment agréable de pouvoir avoir finalement le contact avec les agriculteurs et de voir qu’il y a de l’essor dans les fermes de la Manicouagan. C’est aussi agréable d’avoir accès aux produits près de chez soi, à distance de marche, de venir avec les enfants et de manger toutes les tomates avant d’arriver à la maison , s’exclame une résidente de Baie-Comeau, Mérika Gagné.

Marché itinérant

En plus du marché public de Baie-Comeau, Innovation et Développement Manicouagan prévoit lancer un projet pilote de marché mobile. Le marché itinérant s’arrêtera dans la majorité des municipalités de la Manicouagan, y compris la communauté de Pessamit, à raison de deux heures par arrêt.

Étant donné son étendue, la MRC sera divisée en deux secteurs qui seront couverts en alternance un vendredi sur deux.

Le projet vise à desservir les municipalités qui n'organisent pas de marché public durant la saison estivale.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur