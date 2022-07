Un entraîneur de baseball suspendu après avoir insulté un arbitre de 14 ans

Un entraîneur de baseball a été suspendu après avoir insulté un jeune arbitre de 14 ans lors d’une partie entre des jeunes de 13 ans et moins à Jonquière, la semaine dernière.

L'entraîneur de baseball mineur s’est emporté après une décision de l’arbitre contre son équipe.

Je ne veux pas répéter les termes qui ont été prononcés, mais ce sont des termes qui ne sont pas très gentils envers un jeune officiel , a alors déclaré le président de la Fédération de baseball mineur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Kevin Gauthier.

L'entraîneur s’en est rapidement voulu, il est allé s’excuser, il a écrit une lettre. En ce moment entre les deux tout va bien, mais sur le coup ça a été un choc pour le jeune arbitre , poursuit M. Gauthier.

L’homme a écopé d’une sanction de 7 parties de suspension, alors que dans la catégorie des 13 ans et moins au baseball, les équipes jouent 14 parties au cours de la saison.

Le règlement prévoit que lorsque l’entraîneur fait usage de langage abusif ou une conduite préjudiciable, il y a des suspensions qui sont prévues à cet effet-là.

Kevin Gauthier a précisé lors de l’entrevue avec Radio-Canada qu’il y a un an, l’organisation de baseball mineur a revu à la hausse le nombre de matchs de suspension face à un manque de respect.

Avant c’était une ou deux parties, les entraîneurs pouvaient le répéter car la punition n’était pas assez grave. On manque déjà d’arbitres, de marqueurs. Par le passé, on a vu certains jeunes arbitres quittés en raison de ce genre de comportement venant d’un entraîneur, mais nous on veut les protéger. C’est pour ça que maintenant, c’est un minimum de 7 parties de suspension.

C’est la première fois au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu’un entraîneur écope d'une sanction aussi stricte.

« Avant tout, c'est destiné aux jeunes. La suspension doit être sévère si on ne veut pas que ça se répète. » — Une citation de Kevin Gauthier, président de la Fédération de baseball mineur du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon des informations de Philippe L'Heureux