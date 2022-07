Réunion des ministres des Finances du G20 sur fond de tensions géopolitiques

Les ministres des Finances du groupe des 20 plus grandes économies mondiales (G20) se sont mis d'accord, lors de réunions sur l'île indonésienne de Bali cette semaine, sur la nécessité de s'attaquer conjointement aux maux mondiaux comme l'inflation et les crises alimentaires, mais ils n'ont pas réussi à aplanir les divergences sur la guerre en Ukraine.

Toutes les personnes impliquées ont convenu que la réunion s'est déroulée dans une situation très difficile en raison des tensions géopolitiques , a indiqué samedi la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati.

La ministre Indrawati et le gouverneur de la banque centrale indonésienne, Perry Warjiyo, ont déclaré que l'Indonésie publierait plus tard une déclaration du président du G20 qui comprendrait deux paragraphes décrivant les domaines sur lesquels les participants ne sont pas parvenus à s'entendre.

En ce qui concerne la guerre, il y a encore des points de vue différents au sein du G20 , a dit la ministre Indrawati.

Elle a par ailleurs énuméré une série de questions sur lesquelles les membres se sont mis d'accord, notamment la nécessité d'améliorer la sécurité alimentaire, de soutenir la création d'un mécanisme de financement pour la préparation, la prévention et la gestion de pandémies, de travailler à un accord fiscal mondial et de faciliter le financement de la transition vers des énergies plus propres pour faire face au changement climatique.

La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, lors de la réunion des ministres des Finances du G20 à Bali Photo : Associated Press / Made Nagi

Alors que l'inflation atteint des sommets, le gouverneur de la banque centrale indonésienne, Perry Warjiyo, a soutenu que les participants étaient fortement déterminés à atteindre la stabilisation des prix .

« Il y a un engagement au sein du G20 en faveur d'une politique macroéconomique bien calibrée pour lutter contre l'inflation et contre le ralentissement de la croissance. » — Une citation de Perry Warjiyo, gouverneur de la banque centrale indonésienne

En mai dernier, l'indice des prix à la consommation au Canada avait augmenté de 7,7 %, selon la Banque du Canada.

Pyromane recruté par les pompiers

Les rencontres à Bali ont fait suite à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 au début du mois, qui n'a pas non plus réussi à trouver un terrain d'entente sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses répercussions mondiales.

La ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, a comparé la présence de responsables russes aux réunions à celle d'un pyromane recruté par les pompiers . La guerre est menée par des technocrates économiques autant que par des généraux , a-t-elle écrit sur Twitter.

La ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, a indiqué sur Twitter que la guerre menée par la Russie en Ukraine est menée « par des technocrates économiques autant que par des généraux » (Archives). Photo : The Canadian Press / Justin Tang

Au cours des pourparlers qui ont débuté vendredi, la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a condamné Moscou pour les vies innocentes perdues et pour le bilan humain et économique que la guerre cause dans le monde .

« La Russie est seule responsable des retombées négatives sur l'économie mondiale, en particulier la hausse des prix des matières premières. » — Une citation de Janet Yelle, secrétaire américaine au Trésor

Les responsables russes auraient accusé les sanctions occidentales à leur encontre d'avoir aggravé l'inflation et les crises alimentaires.

La ministre Indrawati a indiqué que les pourparlers à huis clos du G20 n'avaient pas inclus de discussion sur des propositions de plafonnement des prix du pétrole russe, un des principaux objectifs de Mme Yellen au moment où les États-Unis et leurs alliés cherchent à limiter la capacité de Moscou à financer sa guerre.

De telles discussions auraient eu lieu en marge de la réunion, a-t-elle expliqué.

Les pourparlers de Bali ont donné lieu à plus de progrès qu'une précédente réunion des ministres des Finances du G20 à Washington en avril dernier, lorsque des responsables des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, du Canada et de l'Ukraine s'étaient retirés pour protester contre la présence de représentants russes. Cette réunion s'était également terminée sans la publication d'une déclaration commune.

Nous avons tous convenu que nous devions poursuivre avec un esprit de collaboration et de multilatéralisme , a dit la ministre Indrawati.

Le problème des dettes croissantes dans des pays comme la Zambie, le Myanmar et le Sri Lanka a aussi été abordé. Les pourparlers ont porté sur un cadre destiné à permettre aux pays créanciers et débiteurs de trouver des solutions pour aider les États dans le besoin.