Il y a plus de moustiques que d’habitude dans le Lower Mainland, cette année

L’été 2022 connaît une saison des moustiques plus forte qu’à l’habitude, dans le Lower Mainland, selon des experts des environs de Vancouver.

Il y a définitivement un nombre de moustiques supérieur à la normale, cette année , assure Shaun Calver, le directeur des opérations de l’entreprise spécialisée dans la gestion parasitaire Morrow BioScience.

Cette tendance se confirme notamment par le nombre d’appels provenant d’habitants des environs du fleuve Fraser reçus par son employeur cette année.

Selon lui, la population de moustiques se reproduit plus aisément lors d’un été pluvieux et lorsque le niveau du Fraser est plus élevé.

Morrow BioScience est l’un des sous-traitants des municipalités qui souhaitent contrôler leur population de moustiques. L’entreprise épand alors des granules non toxiques qui tuent les larves de moustiques le long des rives du Fraser.

Ce traitement, indique Shaun Calver, élimine de 85 % à 90 % des moustiques avant qu’ils n’atteignent l’âge adulte. Les 10 % à 15 % qui restent, lors d’une année humide comme celle-ci, signifient une augmentation des désagréments.

Les moustiques qui envahissent le Lower Mainland ces jours-ci sont ceux dont le cycle de reproduction dépend des inondations, explique le professeur d’entomologie Carl Lowenberger, de l’Université Simon-Fraser.

Ces insectes pondent des oeufs le long des berges et ces oeufs s’accumulent au fil des ans, jusqu’à ce qu’une année aux fortes précipitations fasse monter le niveau de l’eau et mène à leur éclosion, ajoute-t-il.

À la crue des eaux s’ajoute le retard dans l’éclosion suscitée par le temps froid de cette année, précise-t-il.

Ainsi, des régions comme celle de Fort Langley, Walnut Grove et Maple Ridge deviennent des épicentres de la population de moustiques et des piqûres d’insectes, note Shaun Calver.

Comment éviter les piqûres?

Carl Lowenberger rappelle que les moustiques ne sont pas des aviateurs très agiles, ce qui les incite à voler très lentement vers les êtres humains dont ils convoitent le sang et nuit à leur capacité de se poser sur des cibles mouvantes.

Si vous êtes en randonnée dans un endroit où il y a des moustiques, continuez simplement à vous déplacer et ne les laissez pas vous rattraper , explique-t-il.

De son côté, Shaun Calver rappelle que ces insectes sont surtout actifs à l’aube et à la brunante. Il suggère donc de limiter les sorties à l’extérieur à ces moments de la journée.

À ceux qui souhaitent braver les moustiques et s’aventurer à l’extérieur au moment où ils sont le plus actifs, il suggère de s’asperger de répulsif à base de DEET.

Il rappelle toutefois que la population s’estompera d’ici quelques semaines.

Avec les informations de Michelle Gomez et Philip Owira