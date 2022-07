Chrystia Freeland défend l’exemption des sanctions pour les turbines à gaz

Elle s'adressait aux journalistes lors d'une téléconférence après la conclusion d'une réunion des ministres des Finances du G20 à Bali, en Indonésie.

« Cela a été une décision très difficile à prendre pour le Canada. Je comprends les inquiétudes de l'Ukraine à ce sujet, mais c'était la bonne chose à faire. Le Canada est uni et déterminé dans son appui au peuple ukrainien. Nous avons versé 3,4 milliards de dollars en aide financière et militaire. Je suis fière que le Canada ait été un chef de file pour appuyer l'Ukraine et pour s'opposer au président russe Vladimir Poutine. »