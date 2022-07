Près de 500 membres de la Marine déployés après l’invasion de l’Ukraine rentrent à Halifax

Le NCSM Halifax était parti pour les pays baltes en mars, peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, afin de se joindre au NCSM Montréal, dépêché en janvier sur fond de tensions dans la région.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le marin de première classe Alex Mansfield embrasse Kate Mansfield et retrouve sa famille à Halifax après un déploiement de quatre mois. Photo : La Presse canadienne / Kelly Clark

Il y avait 492 membres d’équipage au total à bord des deux navires revenus en Nouvelle-Écosse vendredi.

Un grand nombre d’entre eux ont été accueillis par leurs proches.

Isabelle Evans accueille sa fiancée Melanie Farmer, matelot de première classe à bord du NCSM Montréal dans le cadre de l'opération Reassurance, au retour de cette dernière à Halifax vendredi. Photo : La Presse canadienne / Kelly Clark

Annie et Gilles Lévesque ont fait la route de Gatineau, au Québec, pour accueillir leur fils, qui était à bord du NCSM Halifax. C’était sa deuxième mission.

Je me sens bien contente qu'il puisse revenir à la maison. J'ai hâte de le voir , a confié Annie Lévesque.

On est bien contents et c'est le fun de pouvoir être ici au quai, parce que c'est sa deuxième mission et on n’a jamais pu y aller , a souligné Gilles Lévesque.

Gilles et Annie Lévesque, de Gatineau, sont venus à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour accueillir leur fils. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Vicky Taylor n’avait pas vu son partenaire depuis six mois.

Elle a mentionné qu’il est toujours difficile de vivre dans la crainte que quelque chose lui arrive lorsqu’il est à l’étranger.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  M. Clayton avait un message important pour son fils marin, qui rentrait vendredi : « Bienvenue à la maison, Elliott. Ton père a besoin d'aide pour couper le gazon. » Photo : La Presse canadienne / Kelly Clark

Camille Pauzé, venue accueillir son conjoint Tyler, qui était à bord du NCSM Halifax, exprimait des sentiments similaires.

Vivre sans son conjoint pendant six mois de temps, c'est difficile. Il y a beaucoup d'émotion à chaque jour, mais on prend ça une journée à la fois , a-t-elle expliqué.

Camille Pauzé attendait le retour des frégates de la Marine déployées dans le cadre de l'opération Reassurance. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

À la cérémonie de vendredi, le contre-amiral Brian Santarpia a affirmé que les membres d’équipage rentrent à la maison après une mission couronnée de succès, où le Canada a prouvé sa valeur en tant qu’allié .

Les Forces armées canadiennes décrivent l’opération Reassurance comme une mesure d’assurance et de dissuasion qui vise à renforcer la défense collective des nations membres de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord ( OTAN ) et qui démontre la solidarité du Canada envers ces pays. Les militaires sont déployés en Europe de l’Est et en Europe centrale.

Le NCSM Halifax au moment de quitter le port d'Halifax, le 19 mars dernier. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

La Marine n'expédie en général qu’un seul navire dans le cadre de cette mission. Après l’invasion de l’Ukraine, en février, le gouvernement du Canada a décidé que nous devions envoyer un deuxième navire pour transmettre un message plus fort à nos alliés de l’ OTAN et à tous ceux qui voudraient menacer nos alliés de l’ OTAN , a résumé le contre-amiral Brian Santarpia.

La frégate NCSM Halifax devait initialement se rendre au Moyen-Orient, mais Ottawa avait annoncé à la fin de février, au moment où une attaque russe contre l'Ukraine apparaissait imminente, de le mettre au service de l' OTAN .

La frégate a patrouillé en Estonie, en Lettonie et en Lituanie.

Le NCSM Montréal était parti en Méditerranée en janvier pour une mission de six mois.

D’après le reportage de Paul Légère