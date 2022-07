Un programme pour redonner espoir aux personnes atteintes de COVID longue à Ottawa

Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 10 % des personnes qui contractent la COVID-19 continuent de présenter des symptômes des mois plus tard.

On estime qu'environ quatre millions de Canadiens ont été infectés, ce qui signifie que quelque 400 000 pourraient souffrir de la COVID longue.

De nombreux patients ressentent toujours une fatigue intense, des difficultés à reprendre leur souffle et un brouillard cérébral, plusieurs semaines, voire des mois, après avoir été infectés par le coronavirus.

Dans certains cas, ces symptômes provoquent de l’anxiété et mènent jusqu’à la dépression.

Soutien en santé mentale

Le nouveau programme de réadaptation post-COVID de l'Hôpital d'Ottawa combine la physiothérapie et l'ergothérapie, mais comprend également un important volet pour un soutien psychologique.

Cette population de patients ressent un énorme sentiment de perte par rapport à leur ancienne vie. Ils nous disent Je ne suis plus celui d’avant, je veux faire de la randonnée, je veux faire ces choses que je faisais, rapporte Wendy Laframboise, infirmière praticienne et coordinatrice du programme.

Ces patients admis au programme post-COVID travaillent avec un ergothérapeute pour se concentrer sur leurs activités quotidiennes, se fixer des objectifs et gérer leur niveau d'énergie, notamment.

Wendy Laframboise, infirmière praticienne et coordinatrice du programme de réadaptation post-COVID de l'Hôpital d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Mais Mme Laframboise constate que plusieurs d’entre eux vivent également un grand sentiment de culpabilité devant la réhabilitation qui s’étire.

Encore hier, je discutais avec une patiente qui avait l’impression d’être une mauvaise mère parce qu'elle ne pouvait pas faire de bricolage avec son enfant , témoigne l’infirmière.

Le Dr Shawn Marshall, qui dirige la division de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital, estime que cette culpabilité constitue un aspect aggravant de la maladie.

Il y a de la déception, un sentiment de peste et de la frustration chez ces patients et cela aggrave leur condition, leur capacité à fonctionner, dit-il. Cela affecte les émotions parce qu’ils ne peuvent plus remplir leurs tâches .

Séances de groupe virtuelles

Un autre élément clé de la thérapie repose sur les séances de groupe virtuelles avec d'autres patients atteints de la COVID longue.

Quelque 40 patients ont jusqu'ici participé au programme, dont Monique Stone, 51 ans. Elle a contracté la COVID-19 en janvier 2021 et elle souffre toujours de fatigue chronique.

Lorsque vous tentez de faire un effort, la COVID longue vous jette simplement sur le canapé et vous annonce que vous y resterez pour la journée , illustre Mme Stone.

Un autre des défis auquel se butent parfois les personnes souffrant de la COVID longue, remarque l'infirmière Wendy Laframboise, c’est le scepticisme de leur famille ou du médecin qui ne sont pas convaincus qu’ils sont toujours malades.

Beaucoup de leurs symptômes sont à l'intérieur. Ils n'ont pas de plâtre [ou] de jambe cassée , souligne-t-elle.

Suivre son rythme

Pour Monique Stone, le programme de réadaptation post-COVID de l’Hôpital d’Ottawa lui a appris à suivre son rythme et à redéfinir sa nouvelle normalité.

Pour moi, ce n'est pas, je récupère de la COVID ou je meurs de la COVID. Il y a ce gros truc entre les deux , dit-elle.

Actuellement, une cinquantaine de patients sont sur une liste d’attente et espèrent rejoindre le programme.

Mme Stone se dit pour sa part reconnaissante pour ce que le programme lui a apporté.

Il n'y a pas de pilule que je puisse prendre. C’est plutôt de m'adapter et vivre la meilleure vie possible dans ses nouvelles contraintes et ses nouvelles limitations , partage Monique Stone.

Avec les informations de Joe Tunney, CBC