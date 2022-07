Danger d’incendie très élevé au Bas-Saint-Laurent

L’organisme considère également que le risque d’incendie est élevé dans les secteurs de Rimouski et de la Matapédia, et ce, pour toute la fin de semaine.

Agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU , Isabelle Gariépy indique que le beau temps est en cause. C’est principalement la température, ça peut être l’assèchement, ça peut être les vents qui viennent aider à calculer le danger d’incendie , précise-t-elle.

Mme Gariépy insiste sur la vigilance et rappelle les bonnes pratiques à adopter pour éviter de provoquer un incendie.

« Là, on est dans une période de vacances : on veut aller en forêt, on veut faire du camping. Ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour faire un feu de camp. On doit s’assurer d’avoir un foyer pare-étincelles si on veut faire un feu. Également, si on est un amateur de VTT, il faut faire attention en forêt. On doit s’assurer de bien nettoyer le VTT, parce que c’est malheureusement encore une des causes des incendies de forêt. »