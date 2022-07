700 kilomètres à vélo pour aider les jeunes atteints du cancer

Simon Dravigné a enfourché son vélo samedi à 3h du matin afin d’amasser des fonds pour la fondation Sur la pointe des pieds. Il est parti de Chicoutimi et espère rejoindre Saint-Jean-sur-Richelieu en 24 heures.

Le triathlète fait partie du club Aventuriers athlètes ambassadeurs mis en place en 2017 par la fondation Sur la pointe des pieds, qui aide des jeunes atteints d’un cancer.

Des athlètes de partout au Canada réalisent des défis sportifs et d'aventures pour amasser des dons. Simon Dravigné se prépare depuis plusieurs mois pour ce défi. Il va parcourir pas moins de 700 kilomètres à vélo.

Les enfants c’est tellement notre relève, moi j’ai deux jeunes enfants de 5 ans et l’autre bientôt 8 ans, moi c’est important de les voir grandir en santé avec le sourire tout simplement , a déclaré Simon Dravigné avant de s’élancer dans son périple.

Au moment d’écrire ces lignes, près de 10 000 $ ont été récoltés sur la plateforme de la fondation. Cette somme servira à financer un projet d’aventures thérapeutiques pour plusieurs adolescents.

On va avoir 14 jeunes de 14 à 18 ans, qui sont en rémission de leur cancer, qui proviennent de partout à travers le pays donc une partie des fonds du projet de Simon vont certainement servir à financer cet autre projet-là , a alors mentionné la chargée de projet de la Fondation sur la pointe des pieds, Marie-Michelle Paradis.

« C’est vraiment une belle cause qui redonne espoir aux jeunes atteints du cancer donc ça venait me chercher. » — Une citation de Simon Dravigné

Il est possible de suivre en direct le cycliste lors de son parcours.

Si les gens veulent me suivre sur Internet en direct, sur ma page Facebook et mon Instagram [en inscrivant son nom] il va avoir un lien GPS pour me suivre en direct moi je le vois sonner sur ma montre à chaque fois qu'il y a un don qui rentre c’est de l’énergie pure qui rentre.

Selon un reportage de Julianne Gagnon.