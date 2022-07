Une prière en hommage à la femme morte brûlée à Toronto

La victime, une Torontoise de 28 ans, faisait partie de la communauté tibétaine.

Nyima Dolma a été attaquée le 17 juin. Elle est morte de ses blessures à l'hôpital le 5 juillet. Photo : offerte par la police de Toronto

Un des participants, Urgyen Badheytsang, affirme que c’était important pour la communauté de se rassembler pour cette prière.

Nous tentons toujours de comprendre ce qui s’est passé. C’est si triste , soutient-il.

Il affirme avoir prié pour que la jeune femme puisse avoir une meilleure prochaine vie, une renaissance rapide et pour que personne d’autre ne subisse ce genre de violence.

Thupten Namdol dit avoir été dévasté en apprenant que Nyima Dolma a perdu la vie de cette façon. C’est la première fois, dit-il, qu’il voit une chose pareille se produire au sein de la communauté tibétaine de Toronto.

Il espère maintenant trouver une réponses à sa question, à savoir comment une compatriote tibétaine, ou qui que ce soit, a pu être victime d'un tel acte de violence.

Ce genre de chose ne devrait jamais se produire à l’avenir.

Thupten Namdol, membre de la communauté tibétaine, dit prier pour l'âme de Nyima Dolma. Photo : Radio-Canada / Pelin Sidki / CBC

De son côté, la coordonnatrice de programmes pour la Tibetan Women’s Association of Ontario, Tenzin Chime, affirme qu'un plus grand nombre de victimes de violence sexiste dans la communauté ont fait part de leurs préoccupations concernant le manque de ressources pour les victimes et les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale depuis la mort de Nyima Dolma.

Nous profitons de cette occasion pour demander à tous les paliers de gouvernement de mettre en place des ressources plus accessibles et qui tiennent compte des particularités culturelles pour les personnes qui cherchent de l’aide , souligne-t-elle.

Avec les informations de Rignam Wangkhang, Clara Pasieka et Pelin Sidki de CBC