Après deux ans d’arrêt, un festival du cidre se réinvente et fait mousser ses produits

L’offre n’a jamais été aussi diversifiée avec beaucoup de nouveaux joueurs, de petites cidreries qui partent tous azimuts et offrent beaucoup de nouveaux produits , confie Frédéric Le Gall, deuxième vice-président des Producteurs de cidre du Québec, association organisatrice de l’événement.

Depuis vendredi, les festivaliers ont accès aux dégustations proposées par une trentaine de producteurs québécois au moyen de coupons disponibles à l’achat.

Selon la réglementation québécoise, le cidre désigne une boisson alcoolique obtenue par la fermentation alcoolique de jus de pomme et dont le degré d'alcool est d’au moins 1,5 % et d’au plus 15 % par volume.

Une quinzaine de sous-catégories peuvent aussi se prévaloir de cette appellation : cidre apéritif, ambre du Québec, ou encore cidre bouché sur lie, dont l’autorisation remonte à juin dernier, explique Frédéric Le Gall, en entrevue à l'émission D'abord l'info, diffusée sur les ondes d'ICI RDI.

Un peu plus de 10 % des pommes québécoises sont transformées en cidre. Photo : Soif de cidre Montréal / Facebook

En tout, ce sont 11 % des pommes du Québec qui finissent transformées en cidre, illustre M. Le Gall qui est propriétaire de la cidrerie Chemin des Sept, implantée à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville sur les flancs du mont Rougemont.

Son association rassemble plus d’une centaine de membres et en a accueilli de nouveaux récemment, autre preuve du dynamisme du secteur au Québec. Sur les deux dernières années, il y a eu de 10 à 15 nouvelles cidreries, explique-t-il. Il y a aussi une quinzaine de projets en cours.

Le producteur évoque une très jeune industrie qui bouillonne par sa créativité et qui cible surtout les consommateurs âgés de 18 à 34 ans.

« Ils n’ont pas les préjugés des anciennes générations. C’est un produit de niche qui les attire, situé entre la bière et le vin, avec moins d’alcool. » — Une citation de Frédéric Le Gall, deuxième vice-président des Producteurs de cidre du Québec

Citant une étude au sujet des impacts économiques sur les entreprises cidricoles concernant le renouvellement des permis, l’association des Producteurs de cidre du Québec (PCQ) évalue que la quantité de cette boisson consommée par Québécois est passée d’une canette (en 2016) à une bouteille (en 2021).

Selon la même étude, l’industrie du cidre a généré 555 emplois au Québec en 2021 et a 51,1 millions de dollars en ventes de produits.