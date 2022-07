Projet Onimiki : Kipawa compte adresser une lettre à François Legault

Le conseil vient d'approuver une résolution à cet effet à moins d'une semaine de la fin du délai pour le dépôt du projet auprès d'Hydro-Québec, le 21 juillet.

Onimiki est un projet de deux minicentrales hydroélectriques qui auraient une capacité de 42 MW pour un investissement de 200 millions de dollars. Il est porté par les communautés des Premières Nations de Kebaowek, de Wolf Lake et des Pekuakamiulnuatsh ainsi que par la MRC de Témiscamingue.

La municipalité rappelle ainsi son opposition au processus de développement d'Onimiki et regrette le manque de consultations et d'information ainsi que l'absence d'une étude environnementale.

Le maire Norman Young affirme que les résidents de Kipawa n'ont aucune idée des dommages potentiels du projet sur leur vie ni de l'existence d'un processus d'indemnisation.

Norman Young, maire de Kipawa Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Norman Young affirme avoir tenté d’obtenir des réponses à ses questions et aux inquiétudes des citoyens, mais en vain. Les promoteurs du projet Onimiki n’ont pas donné une réponse à la demande de la municipalité de former un comité de suivi et de développement, d’information et d’acceptabilité sociale du projet , lit-on dans la résolution.

Ça fait des années qu'on demande des informations : "Le projet, c'est quoi?" Tu ne peux pas dire : « "On veut faire ça", mais sans plan ni devis, [il n'y a] pas de projet , explique le maire.

On a toujours dit que la municipalité [appuie] ce genre de projet, mais parlez avec nous, parce que la plupart [des éléments] de ce projet affectent les résidents de la municipalité de Kipawa. On est autour du projet, c'est nous qui sommes affectés , ajoute M. Young.

En avril dernier, plusieurs groupes environnementaux avaient fait une sortie publique lors de laquelle ils avaient dit déplorer le manque d’information et de consultations au sujet d'Onimiki. Ils avaient aussi demandé de reporter son dépôt auprès d’Hydro-Québec.

Le maire rappelle que sa municipalité travaille en collaboration avec ces groupes pour exiger le report du dépôt du projet. On n'a pas eu de retour des promoteurs. La semaine prochaine, [la municipalité] va décider des suites. Ç ça inclut une lettre au premier ministre François Legault et une lettre à Hydro-Québec.

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

De son côté, la préfète Claire Bolduc s'est dite surprise de la sortie du maire et a affirmé que les promoteurs d'Onimiki ont tenté sans succès de contacter le conseil après une sortie similaire du maire en juin dernier.

La surprise pour moi, c’est le silence qu’a adopté la municipalité à la suite de l’annonce qu’a faite le maire lors de la réunion du conseil en juin dernier. Les membres qui ont formé la société de commandite ont tenté à de très nombreuses occasions d’entrer en contact et de discuter avec la municipalité. Tous les membres et l'organisme chargé de faire le suivi, Transfert Environnement, n'ont reçu aucune réponse [ni] aucun retour d’appel de la municipalité , a-t-elle déploré.

Elle a mentionné au passage qu'une étude d'impacts a été amorcée en avril dernier et que des consultations sont prévues en août avec les citoyens et des groupes environnementaux. L'étude d'impacts est en cours, elle est démarrée depuis le mois d'avril. Les détails du projet, bien évidemment, si l'étude d'impacts n'est pas terminée, il est difficile d'en parler. Certains détails ont été fournis, d'autres sont encore à être définis , a ajouté Claire Bolduc.

Pour ce qui est des craintes des riverains du lac Kipawa, Mme Bolduc a précisé que c'est le Centre d'expertise hydrique qui gère le niveau du plan d'eau. L'impact le plus grand sera dans la municipalité de Témiscaming. Pour Kipawa, l'impact va être sur l'exutoire vers le ruisseau Gordon, géré par le Centre d'expertise hydrique du Québec , a mentionné la préfète, qui a ajouté que le projet ne devra pas interférer et ne pourra pas interférer sur cet aspect du réservoir Kipawa .