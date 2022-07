Plusieurs indicateurs montrent une recrudescence de la COVID-19 à Ottawa et dans l’Est ontarien.

Selon le médecin hygiéniste et président de l'Association des agences locales de santé publique de l'Ontario, le Dr Paul Roumeliotis, le pic de la 7e vague sera atteint d'ici une semaine ou deux dans la région.

Santé publique Ottawa (SPO) note une forte augmentation du nombre d'éclosions de la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux et dans les autres milieux de vie collectifs.

Selon les plus récentes données de SPO , publiées jeudi, une cinquantaine d’éclosions du virus ont été confirmées sur le territoire.

Par ailleurs, toujours selon les mêmes données, 27 personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées à Ottawa, y compris cinq patients aux soins intensifs.

Les autorités rappellent l'importance de se faire vacciner, de porter un masque sanitaire et de rester à la maison lorsqu'on est malade, particulièrement dans un environnement à risque plus élevé.

Indicateurs en hausse dans l’Est ontarien

Dans l'Est ontarien, le Bureau de santé de l’Est de l’Ontario (BSEO) constate de son côté une hausse du nombre d'infections et d'hospitalisations.

Des indicateurs comme le taux de positivité, la présence du virus dans les eaux usées, le nombre d'hospitalisations et le nombre d'éclosions sont en augmentation.

Selon les plus récentes données publiées vendredi par la santé publique locale, 11 personnes positives à la COVID-19 sont hospitalisées, y compris trois patients aux soins intensifs.

Le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario rappelle que la région est elle aussi frappée par la septième vague de COVID-19. La santé publique appelle les membres de la population qui n'ont pas reçu leur première dose de rappel à aller la chercher.

Selon le médecin hygiéniste, le Dr Paul Roumeliotis, la septième vague devrait atteindre un pic d'ici une à deux semaines.

Le Dr Roumeliotis prévoit que la septième vague suivra le même modèle observé dans d’autres pays, c'est-à-dire une hausse du nombre de cas durant quatre semaines, suivie d’une baisse de la même durée.

Le BSEO souligne que la septième vague est alimentée par le variant Omicron BA.5, un variant du coronavirus hautement transmissible, dans un contexte où l’efficacité des vaccins reçus il y a plusieurs mois diminue.

La protection de la série de deux vaccins diminue chez bien des gens [...]. Plus de 65 % des personnes de moins de 50 ans n’ont pas encore reçu le premier vaccin de rappel. C’est préoccupant parce que la dose de rappel offre une protection bien plus forte contre la maladie grave et contre l’hospitalisation , explique le Dr Roumeliotis.

Par ailleurs, tous les adultes peuvent maintenant prendre un rendez-vous pour obtenir une deuxième dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 en Ontario.

En Outaouais, le constat est semblable en ce qui a trait aux nouveaux cas recensés. Ils montrent une progression depuis plusieurs jours, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Selon les plus récentes données, publiées vendredi par la santé publique, 68 personnes positives à la COVID-19 sont hospitalisées en Outaouais, mais aucune d’entre elles ne nécessite des traitements aux soins intensifs.