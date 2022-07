C’est lors de la conférence Déconstruire le genre qu’elle présentait vendredi que France Daigle a partagé que bien qu’elle continue d’utiliser le pronom féminin, elle s’identifie aussi comme un homme. L’identification est primaire pour moi, personnellement , précise-t-elle.

Ce fut toujours quelque chose que je savais quelque part , dit-elle. C’était un dessin qu’on dessine avec les points – un, deux, trois – puis on finit par trouver le dessin. J’avais les points, mais les points étaient sans numéro.

France Daigle a mis 40 ans pour réussir à trouver son dessin .

C’est sûr que la dernière décennie était plus révélatrice que les autres , souligne-t-elle. Finalement, j’étais arrivée devant une sorte de mur, où je me disais bon eh bien, qu’est ce qu’il y a là, au fond ?

C’est à ce moment que France Daigle a décidé d’avoir recours à des services de psychologie pour mieux comprendre ce qui se passait au fond d’elle. Il y avait une nécessité absolue de mettre les numéros sur les points , illustre-t-elle.

France Daigle lors de la présentation de son exposition Mon projet d'art, en 2018. Photo : Radio-Canada

Elle est tombée sur une psychanalyste qui l’a beaucoup aidée à cheminer dans sa démarche.

C’est cependant lors d’une rencontre scolaire avec des étudiants du nord du Nouveau-Brunswick que France Daigle a eu une sorte d’épiphanie, à la suite d’échanges avec des jeunes et des conférenciers. Se rendant sur les lieux comme porte-parole, les rôles se sont inversés, pour un moment.

Arrivée là, j’ai presque compris plus de choses que j’en savais avant , raconte-t-elle. J’étais plus sur le choc que les autres.

D’une chose à l’autre, sa transidentité est devenue claire.

Agoraphobie, littérature et transidentité

Dans ses œuvres, France Daigle a souvent abordé la thématique de l’agoraphobie, un trouble dont elle souffre.

Avec du recul, elle réalise maintenant le lien direct entre sa crainte des lieux publics et la transidentité qu’elle n’avait pas encore identifiée en elle à l’époque de l’écriture de ses romans.

Comment je pouvais être bien dans le monde, à l’extérieur, quand moi je n’étais pas bien à l’intérieur? , lance-t-elle. Je comprenais bien que je pouvais ne pas me sentir bien, mais je n’avais pas les éléments qu’il fallait pour dessiner le portrait. […] C’était l’empêchement pour moi de comprendre ma vie, d’une certaine manière.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le personnage autofictif du roman Pas pire de France Daigle souffre d'agoraphobie. Photo : Gracieuseté : Les Éditions du Boréal

En pause d’écriture depuis un moment, France Daigle indique qu’il existe une corrélation entre l’éveil à sa transidentité et la façon dont elle a écrit ses romans.

C’était en fait des constructions de moi [ses romans], car je ne savais pas comment y arriver autrement , dit-elle. Quelque part, j’ai toujours eu l’impression d’écrire avec des restes. J’avais des morceaux […], mais je ne réussissais pas à faire le gros portrait.

Au festival Acadie Love cette semaine, France Daigle a présenté des œuvres visuelles faites à partir de morceaux de bois pris d’un bâtiment qu’elle possédait.

Une démarche symbolique afin d’illustrer la reconstruction du genre qu’elle a vécue.

Une révolution des genres

Maintenant âgée de 68 ans, le long chemin vers la quête de soi aura pris une quarantaine d’années à France Daigle.

L'écrivaine affirme que sa transidentité n’a jamais été refoulée, c’est plutôt qu’elle n’avait pas les clefs pour la comprendre .

Selon elle, les questions de transidentité dans l’espace public tournent souvent autour de l’homme devenant femme.

Je n’avais pas vraiment trouvé de réponse au sujet de la femme se sentant homme , explique-t-elle. J’avançais avec tout ça, mais pas comme ce jour-là, où j’ai rencontré des jeunes et des conférenciers.

France Daigle souligne que si elle avait eu cette révélation plus tôt dans sa vie, elle aurait possiblement considéré la chirurgie de réattribution du genre.

Les drapeaux intersexe, de la fierté lesbienne et de la communauté LBGTQ2+ flottent côte à côte à Caraquet. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Sans passer sous le bistouri à son âge pour ne pas créer un stress physique à son corps, elle a maintenant l’esprit libre face à sa transidentité.

Je suis heureuse et satisfaite de comprendre ce qui m’arrive, libérée, soulagée , dit-elle. Et je me sens plus normale dans la transidentité que je me suis sentie toute ma vie dans l’ordinarité des gens hommes-femmes.

Il reste néanmoins beaucoup à faire, dans la société, afin d’épargner des souffrances à plusieurs personnes, avance France Daigle.

Je trouve que c’est très important d’éduquer les jeunes à ça , dit-elle. Notre société est extrêmement genrée […]. Dans les cinq à dix dernières années, tout cela a un peu explosé. Il y a comme une révolution même des genres et tout est peut-être possible, et chacun peut un peu choisir, selon ses besoins.

France Daigle passe maintenant le flambeau : L’éducation doit porter sur l’être : Comment tu te sens? Sens-tu que tu es bien, toi, dans ton élément? C’est surtout ça.

Avec les informations de l’émission de radio L'heure de Pointe - Acadie