L’autosuffisance alimentaire à 80 ans

Il y en a beaucoup qui me disent : ''Écris un livre, écris un livre.'' Je ne peux pas perdre mon temps à écrire un livre, il y en a des dizaines, de livres , dit Alice Vendette.

Son conseil pour ceux qui se sont découragés après un échec dans le jardin : Ça ne veut pas dire que tu n’es pas bon. Essaie une autre fois. Ça peut être la température.

À 80 ans, Alice Vendette se promène toujours sur son véhicule tout-terrain afin de faire la tournée de ses terres. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C’est possible pour quelqu’un qui veut, mais ce n’est pas tout le monde qui peut le faire. Il y en a qui ne l’ont pas [le pouce vert]. J’ai essayé de montrer à beaucoup de personnes, puis il y a un de mes amis qui m’avait dit : ‘’Sur dix personnes à qui tu vas montrer quoi faire, il y en a une qui va réussir.''

Son guide 101 pour l’autosuffisance alimentaire

En attendant le livre (qui n’arrivera probablement jamais), Radio-Canada a prêté l’oreille aux conseils de cette légende vivante à Hearst.

J’ai été un an et demi sans aller à l’épicerie, comme il faut, quand ils ont mis les masques obligatoires jusqu’à une semaine après qu’ils les aient enlevés , se vante-t-elle.

Avant que la terre arrête (presque) de tourner, en mars 2020, l’octogénaire avait rempli ses armoires des produits essentiels comme les kleenex, le papier de toilette et le savon .

Alice Vendette nous montre ses poules. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Le reste, elle s’est débrouillée avec ce qu’elle avait dans son jardin, une serre à tomates, une serre à légumes et son volarium.

Elle ne dirait pas que c’est de l’autosuffisance alimentaire : C’est presque de l’autosuffisance parce que complètement autosuffisant, ça ne se peut pas – il y a des choses qu’on ne fabrique pas –, à moins qu’on s’en passe complètement.

« Je n’ai jamais réussi à faire pousser du sel et du poivre. » — Une citation de Alice Vendette

Les bananes et les kiwis, on peut s’en passer parce que l’été, je ramasse beaucoup de fruits sauvages qui se conservent et on peut très bien survivre avec ça quand on veut des fruits. Mais quand on a la chance d’en avoir, ils sont meilleurs , s’esclaffe-t-elle.

La viande, j’ai un mini-abattoir pour tuer les animaux parce que je fais tout moi-même. J’ai été inspecteur de viande , précise-t-elle. Elle dispose de quatre congélateurs et de trois réfrigérateurs.

Les autres installations, j’ai un déshydrateur pour déshydrater, un autoclave pour faire mes conserves.

Alice Vendette fait sécher ses herbes dans son séchoir avant de les transformer. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Alice Vendette fait ses pâtes alimentaires avec des courges spaghetti qu’elle fait pousser.

Les fruits et les légumes qui ont des défauts, elle les transforme pour faire entre autres son ketchup et son jus de tomate. Elle prépare aussi ses herbes.

Ce n’est pas moi qui fais rouler l’économie, disons , blague-t-elle.

L’horticulture comme maladie

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, lui a déjà dit qu’ elle avait une maladie, puis c’était l’horticulture . Alice Vendette n’est pas insultée de cette remarque. Elle croit qu’il a bien raison.

« Quand arrive le temps des semences, je n’ai pas d'affaires à regarder dans un calendrier, mon corps me le dit, puis je le fais. Je fais ça depuis que j’ai 11 ou 12 ans. » — Une citation de Alice Vendette

À 80 ans, elle est toujours à quatre pattes pour jardiner quand elle ne se promène pas en véhicule tout-terrain pour faire le tour de son jardin. Il y a peut-être un peu de génétique là-dedans. Ma grand-mère a jardiné jusqu’à 98 ans.

Après sa sieste d’après dîner, elle raconte que parfois, elle aimerait rester allongée, mais l’appel des plantes est trop fort.

Alice Vedette récolte ses fèves. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot