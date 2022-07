La Ville d’Ottawa dévoile son nouveau parc de trains Stadler FLIRT

Ces nouveaux trains seront mis sur les rails pour desservir l’expansion du projet vers le sud, dans le cadre de l’Étape 2 du projet de train léger.

Les trains pourront accueillir jusqu’à 420 passagers chacun, soit le double de la capacité de ceux actuellement en service.

Les trains pourront accueillir jusqu’à 420 passagers chacun. Les véhicules seront également dotés de plancher surbaissé, qui faciliteront l’accès à partir des quais d’embarquement. Photo : Radio-Canada

Les véhicules seront également dotés de plancher surbaissé, qui faciliteront l’accès à partir des quais d’embarquement.

Au cours des prochains mois, la Ville souhaite effectuer tous les tests nécessaires afin de s’assurer que la mise en service des trains se fasse sans pépins.