Un Sherbrookois parmi les victimes d’agressions sexuelles qui exigent des excuses du pape

On a adressé une lettre à Mgr Lacroix [Mgr Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec] à remettre au pape. [On lui demande de présenter] ses excuses et de réparer les torts qu’il a faits, pour moi et pour toutes les victimes , a-t-il expliqué vendredi au micro de Vivement le retour.

À écouter aussi : L’entrevue avec Gaétan Bégin à Vivement le retour

Gaétan Bégin s’est battu pour faire abolir le délai de prescription de 30 ans qui était fixé pour pouvoir intenter une poursuite civile contre un présumé agresseur. Il est également un des représentants d’une action collective autorisée par la Cour supérieure contre le diocèse de Québec.

C’est le premier recours collectif contre le diocèse de Québec. C’est certain que c’est important. J’invite les victimes à briser le silence, car aujourd’hui, le délai de prescription a été aboli [...] et on a de l’aide pour nous appuyer. Ce n’est pas facile de briser le silence, mais après ça, on est bien et on est plus heureux , a-t-il souligné.

« On demande des excuses pour prouver que la loi du silence de l’Église catholique est abolie elle aussi, comme le délai de prescription. C’est la loi du silence de l’Église catholique qui a rendu si pénible tout ce qu’on a vécu, nous les victimes. » — Une citation de Gaétan Bégin

Ils n’ont pas seulement volé mon enfance, ils ont brisé une grande partie de ma vie. C’est aussi les torts que ça a faits à ma famille. Moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants ont souffert de ça , a-t-il ajouté.

Il a souligné que les excuses du pape représentent sa priorité . La question financière est là aussi pour nous aider à mettre un baume sur notre douleur. Parce qu’il y a beaucoup de monde qui a souffert et qui a payé le gros prix pour ça.