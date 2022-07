Les séquelles de la tornade de Barrie toujours présentes un an plus tard

Un an après la tornade qui a causé des dommages importants à un quartier résidentiel de Barrie, en Ontario, la situation n’est toujours pas revenue à la normale pour certains résidents.

Les vents ont atteint 210 kilomètres à l'heure. Neuf autres tornades ont été recensées le 15 juillet 2021 dans la province, mais aucune autre n’avait une telle puissance.

De manière générale, la saison des tornades l’an passé a été une des plus actives de l’histoire en Ontario , affirme le chercheur Francis Lavigne-Thériault du Northern Tornadoes Project de l’Université Western. C’est la première fois depuis [l'éruption de tornades] de 1985 à Barrie où on voyait des tornades vraiment aussi violentes en Ontario.

Selon le Bureau d'assurance du Canada, elle a causé pour plus de 100 millions de dollars de dommages. Plus de 2200 réclamations ont été présentées et 71 maisons ont été détruites.

Nous sommes en plein boum de la construction , constate le maire John Lehman. C’est difficile de trouver un entrepreneur, de trouver des fenêtres. Nous manquons de tous les matériaux dont nous avons besoin.

Joëlle Plante n’était pas chez elle lorsque la tornade a frappé. C’est son mari qui lui a appris la nouvelle.

Il a vu tout s’envoler en arrière, raconte-t-elle. Quand il a ouvert la porte d’en arrière, c’est là qu’il a vu le ravage dans notre rue.

C’est un épisode qu’elle n'oubliera pas.

Avec les informations d'Anne-Marie Trickey