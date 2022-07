Fermeture de l’urgence : coup dur pour les habitants d’Alexandria

Les résidents d’Alexandria devront dorénavant se tourner vers un autre hôpital en cas d’urgence le soir et la nuit, car l’Hôpital Glengarry Memorial doit temporairement fermer son urgence de 18 h à 8 h, à compter de vendredi.

Bien que ce soit un petit hôpital, le Glengarry Memorial accueille des patients de plusieurs communautés avoisinantes qui doivent déjà faire une longue route pour s’y rendre.

Vendredi, Radio-Canada a croisé une mère et sa fille qui arrivaient d’Hudson au Québec, à environ 50 minutes de là, car les urgences des autres hôpitaux aux alentours étaient pleines. Là, elles ont appris qu’elles ne pourront plus se rendre à Alexandria si une urgence survient en soirée. Qu’est-ce qui va se passer avec les gens qui ont une situation vraiment grave? , s’est-elle demandé.

La nouvelle suscite aussi de l’inquiétude pour un patient croisé à l’extérieur de l’hôpital qui, lui, arrivait de Lancaster, à environ 25 minutes d’Alexandria. Il préfère se rendre à l’Hôpital Glengarry Memorial, dit-il, car c’est le plus gros hôpital de la région et les temps d’attente à l’urgence sont habituellement moins longs.

Il y a aussi la crainte d’un effet domino sur les autres hôpitaux de la région, qui eux aussi sont souvent débordés. À l’Hôpital communautaire de Cornwall, on se dit prêt à recevoir une clientèle plus importante, même si les temps d’attente sont déjà plus longs qu’à l'habitude.

Un manque de personnel sans précédent

Le PDG de l’Hôpital Glengarry Memorial, Robert Alldred-Hughes, affirme que c’était une décision déchirante à prendre, mais il dit qu’il n’avait pas le choix, car il manque trop d’infirmières pour soigner les patients.

En effet, il a suffi de quelques absences supplémentaires et de quelques congés de maternité pour arriver à ce point critique. Nous sommes actuellement à la recherche de 13 infirmières pour pourvoir des postes. Ça peut ne pas sembler énorme, mais pour nous ça représente 30 % de nos postes vacants , explique le PDG.

L’urgence de l’Hôpital Glengarry Memorial compte rouvrir entièrement le 3 août si la situation le permet.

Avec les informations de Fiona Collienne