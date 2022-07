Charles-Alexis Desgagnés revient avec J’ai pleuré ce matin dans le métro

Le danseur et chorégraphe Charles-Alexis Desgagnés, finaliste de l’émission Révolution en 2018, propose jusqu’à samedi, à Montréal, le spectacle de danse contemporaine J’ai pleuré ce matin dans le métro, interprété par 23 danseurs et danseuses de la relève.

Le titre de ce spectacle vient d’une expérience vécue par Charles-Alexis Desgagnés. Un jour où il n’avait pas le moral, les larmes se sont mises à couler alors qu’il se trouvait dans le métro. Personne ne s’en est rendu compte, à part une dame qui l’a regardé avec une grande tendresse.

Un hymne au courage et à la folie douce

Avec J’ai pleuré ce matin dans le métro, le chorégraphe veut explorer le sentiment de solitude qui peut nous habiter pendant que, paradoxalement, nous sommes au milieu des gens. Ce spectacle se veut aussi une ode au courage.

« Le courage, ce n'est pas seulement des chevaliers qui tuent des dragons, explique-t-il. Il se trouve aussi dans les petites choses du quotidien : avoir une conversation difficile, s’excuser, dire à quelqu’un qu’on l’aime. J’avais envie de célébrer ce courage. » — Une citation de Charles-Alexis Desgagnés, danseur et chorégraphe

J’ai pleuré ce matin dans le métro, qui est présenté à la Maison de la culture de Verdun, exprime aussi la douce folie qui anime Charles-Alexis Desgagnés. Ce n’est pas l’énergie la plus célébrée, mais j’ai voulu en faire quelque chose de beau.

Proposer d’autres modèles

Le spectacle a vu le jour à la suite d’un stage d’insertion professionnelle d’une durée d’un mois pour lequel les interprètes ont déboursé 925 dollars. Ce prix comprend entre 120 et 130 heures de participation au processus créatif, mais aussi des photos et une captation professionnelles que les participants et participantes pourront utiliser pour se promouvoir par la suite.

Je ne fais pas d’argent, se défend Charles-Alexis Desgagnés, qui a créé sa compagnie de danse il y a environ un mois et demi. Le but est très clair : je veux payer les gens, mais il faut commencer quelque part.

Le créateur est conscient que ce modèle dans lequel in fine des danseurs et danseuses paient pour monter sur scène peut susciter des critiques. Toutefois, il assume son choix et affirme que les personnes ayant participé au stage sont satisfaites de leur expérience .

Tout d’abord, il explique que demander une subvention lui aurait pris six mois, alors qu’il aime créer dans l’urgence, en plus de lui demander de remplir beaucoup de paperasse administrative sans garantie d’obtenir la subvention. Et avoir de l’argent pour 23 interprètes de la relève, je ne pense pas que cela soit possible , ajoute-t-il.

Ensuite, Charles-Alexis Desgagnés, qui se définit comme un entrepreneur culturel, souligne la nécessité d’innover. On vit dans une société très capitaliste, pourquoi la danse devrait-elle s'en extraire?, dit-il. On se plaint du sous-financement du milieu culturel, je pense que c’est intéressant de proposer d’autres modèles.

Les sans-papiers, sa nouvelle compagnie collaborative

Charles-Alexis Desgagnés a choisi de baptiser sa nouvelle compagnie de danse Les sans-papiers. Cela fait référence au fait que je suis un sans-papier avant tout, car je n’ai pas fait de formation professionnelle ou d’école , raconte-t-il.

Le nom rappelle aussi les sans-papiers de Notre-Dame de Paris, c’est-à-dire les personnes queers, celles qui ne fittent pas et qui sont différentes auxquelles il s’identifie.

J’ai réalisé avec les années qu’on est beaucoup à se sentir comme ça et qu’il n’y a pas de regroupement pour ces personnes, poursuit-il. Les sans-papiers, c’est pour célébrer les gens qui ont des parcours alternatifs. Il y a plein d’autres façons d’accéder à l’art de la danse [que de passer par une école].

Avec sa compagnie, Charles-Alexis Desgagnés souhaite encourager les danseurs et danseuses qui créent.

« Souvent, en danse, les interprètes font ce que le chorégraphe dit. J’avais envie d’un truc un peu plus collaboratif, je suis très intéressé à travailler avec des interprètes qui ont aussi une pratique chorégraphique. » — Une citation de Charles-Alexis Desgagnés, danseur et chorégraphe

C’est aussi pour privilégier cette dimension participative que l’artiste n’a pas voulu mettre son nom dans celui de sa compagnie.

Ça ne m'intéressait pas d’avoir Charles-Alexis Desgagnés Danse, car ce n’est pas vrai que c’est le chorégraphe qui fait tout. Ce sont les interprètes qui font que la matière existe , souligne celui qui a souvent vu le mérite ne pas aller aux interprètes au cours de sa carrière.

Actuellement, Charles-Alexis Desgagnés prépare aussi Homo Deus, un solo d’une heure inspiré par le livre Homo Deus : une brève histoire de l'avenir, écrit par Yuval Noah Harari  (Nouvelle fenêtre) , à qui l’on doit Sapiens : une brève histoire de l'humanité.

À terme, il aimerait que cette œuvre soit dansée par un plus grand nombre de personnes sur scène. Il estime que le fait de créer d’abord cette chorégraphie en solo lui permettra de mieux faire comprendre aux interprètes comment les mouvements s’incarnent. J’ai eu beaucoup d’expériences avec des chorégraphes qui n’étaient pas clairs et qui ne savaient pas ce qu’ils voulaient.

Avec Les sans-papiers, Charles-Alexis Desgagnés souhaite aussi mettre de l’avant le mouvement de façon cinématographique. Il travaille donc aussi sur la création du court métrage de danse La peau de l’autre, qui sera réalisé par Vincent René-Lortie.