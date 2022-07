Préserver la mémoire historique du Stampede : un musée verra le jour à Calgary

La Fondation du Stampede de Calgary a procédé vendredi au lancement des travaux de construction du SAM Centre, un lieu destiné à porter et à préserver la mémoire historique du Stampede ainsi que celle de la ville et du sud de l’Alberta.

Un musée interactif, cela faisait longtemps que la Fondation du Stampede de Calgary en rêvait. Un rêve dont le premier jalon vient d’être posé avec les premières pelletées de terre symboliques qui marquent le début de sa construction.

L'établissement permettra aux visiteurs d’en apprendre davantage sur les milliers d’histoires du Stampede de Calgary et sur le patrimoine historique de la région, explique un communiqué.

Le budget de construction est évalué à 40 millions de dollars. Il sera financé en grande partie par Don Taylor, le fils de l’entrepreneur et philanthrope de Calgary, Robert Samuel Taylor, dont il porte d’ailleurs le nom. Don Taylor a généreusement donné 15 millions de dollars au projet, en hommage à son père. Robert Samuel Taylor, qui s'est installé en Alberta dès le début du 20e siècle, était un habitué du Stampede.

Je suis très heureux d’assister à la concrétisation d'années de planification. Le SAM Centre montrera aux visiteurs le caractère, le courage et la persévérance des gens qui constituent le sud de l’Alberta , a déclaré Don Taylor.

Le gouvernement provincial fait partie des bailleurs de fonds du projet. Il va débourser 5 millions de dollars, a annoncé le premier ministre Jason Kenney. Selon lui, le SAM Centre célèbrera l'Alberta, terre de nouveaux départs et d’heureux commencements.

Ottawa contribuera aussi, à hauteur d’un peu plus de 4,5 millions de dollars, a promis le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. Selon le ministre fédéral, le SAM Centre sera un lieu où les Canadiens peuvent célébrer et partager des expériences et bâtir un héritage durable qui honore la culture et le patrimoine de leurs collectivités.

D’autres donateurs, comme la Norris Family Foundation, RGO Office Products, ou encore la Hunter Family Foundation, ont prévu de contribuer au projet.

Échéance 2023

La fin des travaux de construction du nouveau centre est prévue pour 2023.

Le SAM Centre offrira un espace de 30 000 pieds carrés comprenant une galerie permanente et des expositions temporaires, des espaces de rassemblement publics intérieurs et extérieurs ainsi qu'un espace de collection d'artefacts et d'archives , détaille le communiqué de la Fondation du Stampede de Calgary.

Sa directrice des expositions, Christine Leppard, promet aux futurs visiteurs une expérience interactive et immersive.

Avec des informations de William Hamelin