Stérilisation forcée : 4 femmes autochtones en Saskatchewan témoignent devant le Sénat

Les quatre femmes saskatchewanaises, qui ont livré leur témoignage devant le comité sénatorial, sont des Autochtones.

Deux d'entre elles ont choisi de sortir de l’anonymat. Elles affirment que leurs histoires se sont déroulées en 2001, à l’Hôpital Royal universitaire de Saskatoon.

La survivante Sylvia Tuckanow explique que la décision de témoigner devant le comité vise à protéger les générations futures de Premières nations. Elle affirme avoir été stérilisée de force, il y a 21 ans, peu de temps après avoir donné naissance à son enfant, alors qu'elle était encore à l'hôpital.

Sylvia Tuckanow raconte qu'elle était désorientée par l'accouchement et les effets des analgésiques au moment où elle a été déplacée dans une autre pièce pour subir cette intervention.

À plusieurs reprises, j’ai demandé à l’homme qui faisait la chirurgie s’il avait terminé , se souvient-elle, indiquant avoir entendu après l'opération, à son sujet, que c’est attaché, coupé et brûlé. Plus rien ne passera par là.

Une seconde survivante, Nicole Rabbit, affirme avoir été forcée à se faire stériliser lors de sa 2e année à l'université.

Elle relate qu'une infirmière lui avait dit qu'elle ne pourrait pas avoir d'autre enfant parce qu'elle devait subir une ligature des trompes, alors qu'elle avait encore le ventre ouvert après une césarienne.

Nicole Rabbit ajoute ne pas avoir eu le temps de réfléchir. Elle s'était sentie obligée de dire oui alors qu'elle n'avait pas les idées claires, avoue-t-elle, précisant toutefois ne pas avoir signé de formulaire de consentement.

Un passé avec des cicatrices

Sylvia Tuckanow et Nicole Rabbit ont évoqué des effets à long terme de la stérilisation forcée sur leur santé mentale. Les deux femmes disent avoir connu des moments de dépression et d'anxiété, et une perte de confiance dans le système médical.

La sénatrice Yvonne Boyer, qui fait partie du comité, reconnaît que les répercussions de la stérilisation forcée et contrainte sont dévastatrices.

Les sénateurs souhaitent criminaliser la stérilisation forcée au pays. Il s'agit de l’un des points parmi les 13 recommandations du comité, qui demande aussi à ce que les femmes soient dédommagées.

Un projet d'action collective, mené par l'avocate Alisa Lombard, est également en cours pour les femmes de la Saskatchewan et du Manitoba qui affirment avoir été forcées ou contraintes de subir une stérilisation.

Plus de 100 femmes se sont jointes à cette action jusqu'à présent. Certaines d’entre elles avouent que leur histoire s'est produite aussi récemment qu'en 2018.

De son côté, le ministère de la Santé de la Saskatchewan a mentionné qu’une nouvelle politique reconnaissant l’importance pour les femmes de choisir leur méthode de contraception de manière non précipitée était en place depuis juin 2021.

Le gouvernement provincial ajoute qu’il a examiné les procédures pour s’assurer de fournir des soins sûrs, respectueux et culturellement appropriés.

Avec les informations de Kassandra Lebel