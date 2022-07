Moins de bâtiments mais davantage de logements et de verdure pour l’îlot Sainte-Agnès

Le projet de construction de logements locatifs de l'îlot Sainte-Agnès, qui doit occuper le terrain de l'église Sainte-Agnès, à Rimouski, a été mis à jour. Le nombre de bâtiments prévus passe de trois à deux, mais les unités locatives et les espaces verts y seront plus nombreux.

Les groupes Dionne et Tanguay indiquent que le complexe comprend désormais un total de 215 appartements.

Un premier bâtiment de 125 logements doit être construit dans la première phase du projet, alors que le second immeuble abritera 90 logements. Lors de la présentation de sa première mouture, le projet comprenait de 150 à 200 appartements répartis dans trois bâtiments.

On s'est dit que ça pouvait peut-être contribuer à aider à contrer un peu la pénurie de logements qui sévit à Rimouski , soutient une des promotrices du complexe, Kina Dionne.

Elle ajoute que les deux constructions feront neuf et sept étages respectivement.

Les bâtiments compteront neuf et sept étages respectivement. Photo : Groupe Dionne/Groupe Tanguay

Davantage d'espaces verts

Mme Dionne explique que le projet reste similaire à ce qu'il était au départ mais que les promoteurs souhaitaient ajouter de la verdure autour des bâtiments.

Ces espaces verts doivent couvrir plus de la moitié de la superficie du terrain.

« Trois bâtiments, ça prenait quand même beaucoup d'espace sur le terrain et ça réduisait les espaces verts. Pour nous, c'était une priorité que les gens puissent se sentir entourés de verdure. » — Une citation de Kina Dionne, promotrice du Groupe Dionne

On voulait aussi permettre aux gens de circuler plus librement, ajoute la promotrice. C'était une préoccupation des gens du quartier. Un chemin d'accès doit notamment relier le centre communautaire Sainte-Agnès et la promenade de la Mer.

L'aménagement d'un stationnement sous-terrain réservé aux résidents est aussi prévu. Des projets d'autopartage ou de vélopartage pourraient ensuite voir le jour dans les années qui suivront la construction des bâtiments.

Une œuvre doit également être installée sur le complexe pour rappeler l'église Sainte-Agnès, maintenant désacralisée, qui laissera place aux deux d'immeubles.

Une assemblée publique de consultation doit avoir lieu au cours des prochains mois relativement au dépôt, auprès de la Ville de Rimouski, du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), nécessaire à la concrétisation de cet ensemble résidentiel dans cette zone de la ville.