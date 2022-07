Mont-Tremblant vibre au son du blues jusqu’à samedi

Le Festival international du blues de Tremblant est de retour pour la première fois depuis le début de la pandémie. Jusqu’à samedi, la musique d’artistes comme Steve Hill et Martin Deschamps résonne dans les rues et les boisés du Centre de villégiature Tremblant.

Les gens étaient là vendredi devant les trois scènes du festival dispersées un peu partout dans le petit village, au grand bonheur de l’animateur de l’événement, Alain Cyr.

On est tellement content de retrouver nos festivaliers qui reviennent nous voir. On est chanceux, parce qu’après deux ans [de pause], on espérait qu’ils reviennent , dit-il.

Les artistes de blues sont aussi au rendez-vous. Alain Cyr souligne que plusieurs musiciens et musiciennes ainsi que groupes de musique des États-Unis, comme Pimps of Joytime et The Commonheart, ont franchi la frontière spécifiquement pour participer au festival.

Samedi, on retrouvera notamment Jim Zeller, Steve Strongman Band, Juke It Out et Mich and the Blues Bastards sur scène.

Sur son site web, le Festival international du blues de Tremblant indique accueillir environ 100 000 festivaliers et festivalières chaque année.