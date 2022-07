Abolition de Connexion AE : des étudiants manifestent au Nouveau-Brunswick

Les organisations étudiantes avaient lancé une invitation à se rassembler à Moncton, Saint-Jean et Fredericton.

Le mois dernier, le gouvernement néo-brunswickois a mis fin au programme Connexion AE, qui permettait aux étudiants de recevoir des prestations d’assurance-emploi lorsqu’ils ne sont pas libres pour travailler, pendant leurs sessions.

Des étudiants et les groupes qui les représentent ont dénoncé l’abolition impromptue du programme, à un moment où le coût de la vie est en hausse vertigineuse, et l'absence de solution de rechange pour celles et ceux qui seront privés de ces prestations.

Des étudiants manifestent à Moncton le 15 juillet 2022. Photo : Radio-Canada / Mina Collin

Le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs a aboli le programme, lancé par un précédent gouvernement libéral, car il veut que les étudiants prennent l’un des emplois vacants pour lesquels les employeurs peinent à embaucher quelqu’un.

Jean-Sébastien Léger, président de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM), à Moncton le 15 juillet 2022. Photo : Radio-Canada / Mina Collin

Cette semaine, Trevor Holder, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, a reçu des leaders d’associations étudiantes francophones et anglophones de la province.

Jean-Sébastien Léger, président de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton ( FÉÉCUM ), et son homologue de la University of New Brunswick Student Union, Kordell Walsh, se sont fait dire que le programme Connexion AE ne serait pas reconduit.

Selon Jean-Sébastien Léger, le ministre Holder n’est pas contre des solutions pour aider les étudiants, mais ses idées seraient orientées pour satisfaire les besoins de la communauté des affaires .

Avec des renseignements de Mina Collin