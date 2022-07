Deux cas de rage confirmés chez des chauves-souris en Colombie-Britannique

Depuis le début de l'année, 1141 échantillons ont été soumis au Canada, dont 69 se sont avérés être porteurs de la rage. La grande majorité des cas ont été détectés en Ontario, au Nunavut, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador.

L’Agence fédérale rappelle que les animaux les plus touchés par le virus de la rage sont les chauves-souris, les moufettes et les renards.

La rage est un virus qui infecte le système nerveux. Les symptômes précoces varient entre la fièvre, le mal de tête, et un engourdissement autour de la morsure. Plus tard, les symptômes s'étendent au système nerveux central et au cerveau.

Selon le gouvernement fédéral, la rage est mortelle si la personne affectée n’est pas traitée avant l’apparition des symptômes. Le décès le plus récent au Canada est survenu en Colombie-Britannique en 2019.

Un Britanno-Colombien de 21 ans, Nick Major, avait alors succombé à cette maladie après avoir été en contact avec une chauve-souris sur l’île de Vancouver.

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, 25 personnes sont mortes des suites de la maladie au Canada depuis le début de la déclaration obligatoire de cette maladie en 1924.