La vitesse de la route 155 à Saint-Roch-de-Mékinac bientôt abaissée?

Rita Dufresne plaide en faveur d’une route sécuritaire pour les citoyens. C'est extrêmement dangereux. Moi quand j'emprunte cette route, je dois conduire à 120 km/h, car il y a des fourgonnettes derrière moi qui vont trop vite, alors je suis obligée d'accélérer pour éviter un accident , explique-t-elle, pressant le MTQ d'agir.

La mairesse dit apporter son soutien au citoyen Michel Fortin qui mène un long combat pour la réduction de la vitesse dans ce secteur.

Propriétaire de l'Hébergement de la montagne Saint-Roch, Michel Fortin recueille des plaintes des touristes qui le visite, faisant état du bruit et de la vitesse des camions sur la route 155.

Depuis six ans qu’il fait tourner son entreprise, l’homme d'affaires affirme être constamment dérangé par le bruit, l'achalandage et la vitesse des véhicules.

L’entrepreneur déplore que les conducteurs ne respectent pas la vitesse maximale établie à 90 km/h. Ensuite, il y a les camions qui roulent à 120 km/h chargés comme des mulets , critique-t-il.

De telles vitesses pourraient occasionner de terribles accidents, prévient M. Fortin qui se remémore les nombreux accidents survenus sur ce tronçon de route. Il se montre très critique vis-à-vis du MTQ , qui, selon lui, ne fait qu'annoncer des études à la suite des accidents. Depuis deux ans, ils font encore des études , lâche-t-il.

Michel Fortin pense qu’il est grand temps que le ministère prenne la décision d’abaisser la limite de vitesse sur la route 155.

La porte-parole du MTQ , Roxane Pellerin, affirme que des études sur le terrain ont eu lieu ces dernières semaines, à la suite de la demande de la municipalité Saint-Roch-de-Mékinac. Une rencontre est prévue, annonce t-elle, en vue de soumettre les résultats aux responsables.

La réponse à la demande de réduction de vitesse dépend d’un processus interminable. Il s’agit d’analyser les relevés de vitesse effectuée, de prendre en compte les critères de l'environnement routier et d'évaluer le débit journalier moyen annuel, explique la porte-parole. Ces relevés doivent être effectués en été et en automne afin d'éviter que les conditions hivernales faussent les résultats, précise-t-elle, justifiant le temps mis pour étudier le dossier. Il y a des périodes adéquates pour faire certains relevés, explique-t-elle.

L'entrepreneur se désole que les instances concernées attendent aussi longtemps pour intervenir. Il y aura des morts sous peu , prévient-il, affirmant que de nouvelles routes verront bientôt le jour dans le même secteur, et que celles-ci seront responsables de plusieurs accidents.

« Tout ce qu’on fait, c’est de compiler les morts, par contre on n’agit pas, on ne fait rien. Tout le monde est conscient du problème, et on ne fait rien. »