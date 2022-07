Pour le plaisir des gourmands, la récolte des fraises est abondante au Manitoba

La copropriétaire de la fraisière Cormier's Berry Patch à La Salle, Angie Cormier, confirme qu’il s’agit d’une belle récolte.

La saison a commencé depuis une semaine et la cueillette est phénoménale. Nous avons eu beaucoup de monde pour l'autocueillette en plus de la météo qui est très favorable , souligne-t-elle.

Après une saison 2021 difficile liée à la sécheresse, les cueilleurs sont nombreux à être revenus pour ramasser des fraises sur les 10 hectares de la plantation.

Les Manitobains sont nombreux à se rendre dans le champ de fraisière Cormier's Berry Patch à La Salle pour ramasser des fraises au soleil. Photo : Radio-Canada / Emile Lapointe

Pour l’un des cueilleurs, Gordon Dyrkacz, on ne peut pas demander mieux comme activité pour une si belle journée.

Tout comme Subir Battu, certains font le déplacement pour venir cueillir ce fruit. Notre cueillette a bien été. Nous sommes venus de Winnipeg justement pour ça, confirme-t-elle.

Selon Angie Cormier, la levée des mesures sanitaires facilite beaucoup le retour des visiteurs dans les champs.

L’année passée, on devait faire un système de rendez-vous. Cette année, on n'a pas eu à imposer des restrictions. Les gens sont tellement contents de pouvoir venir, d’être à l’extérieur, d’être avec leur famille et de passer un bon moment lorsqu’ils sont ici, ajoute-t-elle.

La saison des fraises est bien entamée cette année avec beaucoup de fruits dans les champs, au grand bonheur des producteurs et des cueilleurs. Colin Rémillard est le copropriétaire de Jardins St-Léon. Photo : Radio-Canada / Emile Lapointe

Pour les marchands qui vendent des fraises manitobaines, comme les Jardins St-Léon, l'arrivée de ce fruit signifie également le début d'une plus grande demande pour les produits locaux.

Pour le copropriétaire des Jardins St-Léon, Colin Rémillard, l'arrivée des fraises déclenche une énergie estivale.

On dirait que quand les fraises entrent en saison, une vague de nouveaux clients arrive. Des gens qui attendaient que l'été commence se lancent dans les marchés agraires , précise-t-il.

Cette saison qui a bien débuté durera encore environ deux à trois semaines. Si les fraises de fin de saison sont de plus petite taille, les producteurs soulignent qu'elles sont tout aussi juteuses.

Avec les informations d’Émile Lapointe