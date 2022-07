Une intervention de la DPJ dans un camp suscite colère et interrogation

Le camp Hiboux des jeunes s'adresse à la fois à une clientèle régulière et à des enfants ayant des besoins particuliers. Les activités de cette organisation à but non lucratif ont toutefois été freinées par l'arrivée, mercredi après-midi, d'intervenants de la DPJ et de policiers.

Le camp Hiboux des jeunes s'adresse à des jeunes ayant des besoins particuliers ou non. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En arrivant sur place, les intervenants auraient demandé les coordonnées des parents avant de les contacter pour venir chercher leurs enfants. Ils ont alors été informés de la fermeture immédiate des installations.

Questionnés par les employés, les parents et même les enfants, les intervenants auraient été avares d'explication, et n'auraient pas voulu dévoiler les motifs de leur présence.

Des fouilles et des interrogations auprès des enfants sans la présence des parents font aussi partie des procédures reprochées lors de cette intervention qui se serait passée sous les pleurs et les cris des enfants.

La DPJ aurait d'abord exigé la fermeture du camp, pour se raviser et émettre plutôt une recommandation aux parents à l'effet que leurs enfants ne devraient plus fréquenter les lieux, la DPJ ne détenant pas l'autorité de fermer un camp.

Environ 150 enfants devaient être accueillis cette semaine.

Des parents en colère

L'indignation semble partagée par de nombreux parents du camp, qui jugent intense et opaque la manière de faire de la DPJ .

C'est de ne pas savoir qui est inquiétant , lance une grand-mère, qui se retrouve déçue et déboussolée face à la situation du camp que son petit-fils aime beaucoup .

« Est-ce que ça a rapport avec la salubrité? Est-ce que ça a rapport avec de la violence? Y a-t-il eu une agression? C'est ce qu'on ne sait pas qui est un peu énervant. » — Une citation de Micheline Buisson, grand-mère d'un enfant du camp Hiboux des jeunes

C'est ici qu'il peut se défouler, se vider , lance pour sa part Jessica Dumas Beaulieu en parlant de son fils. Ce camp gère mieux mon enfant que l'école.

Jessica Dumas Beaulieu a deux enfants inscrits au camp Hiboux des jeunes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Cette mère, qui a deux enfants au camp, déplore désormais que, à cause de ces mesures démesurées , elle et d'autres parents se retrouvent dans le néant .

En attente de réponses

Dave Allaire dirige le camp Hiboux des jeunes. Il était en compagnie d'une trentaine d'enfants au parc d'attractions La Ronde à Montréal lorsque l'intervention a eu lieu.

Le directeur général déplore l'absence de collaboration de la DPJ et juge que l'intervention a été cavalière .

« Ça va ternir notre nom. [...] On est très déçus. On ne m'a pas appelé, on ne m'a pas averti. » — Une citation de Dave Allaire, directeur général du camp Hiboux des jeunes

Le dirigeant n'a toujours pas rencontré la DPJ . Cette dernière lui aurait dit que ce n'est pas le bon moment .

Le directeur général du camp Hiboux des jeunes, Dave Allaire, n'a pas obtenu de réponses de la DPJ. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dave Allaire se dit prêt à mettre en place les mesures nécessaires pour régler la situation. Il aurait même proposé de se retirer si elle considérait qu'il était le problème, sans effet.

Dave Allaire appelle maintenant au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, d'effectuer une enquête afin de faire la lumière sur l'intervention et ses raisons, et de savoir si les motifs de la DPJ étaient sérieux et valables .

Dans un bref courriel envoyé à Radio-Canada, la DPJ juge qu'elle a la responsabilité d’intervenir lorsqu’un signalement est effectué et qu’elle évalue qu’un ou des enfants ne sont pas en sécurité ou leur développement est en danger .

« Lorsque jugées nécessaires, ces interventions doivent se faire rapidement. Du soutien sera apporté aux parents des jeunes du camp Hiboux. » — Une citation de Extrait du courriel de la Direction de la protection de la jeunesse

Après avoir été fermé jeudi et vendredi, le camp devrait rouvrir ses portes dès lundi.

