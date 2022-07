Voyage vers les années 1990 avec Alanis Morissette et Garbage

Après le rendez-vous manqué de 2020, Alanis Morissette a finalement souligné le 25 e anniversaire de l’album culte Jagged Little Pill au Festival d’été de Québec, deux ans plus tard.

Artiste marquante pour toute une génération, Alanis Morissette était une des têtes d’affiche attendue au FEQ cette année. La tournée qui l’amène à Québec met à l’honneur les nombreux succès de Jagged Little Pill.

Pour bien replonger les festivaliers dans l’époque de la sortie de l’album, une vidéo d’archives de la carrière d’Alanis a été diffusée avant que la chanteuse entre sur scène. Des extraits de prestations, de reprises, de sketch télévisés et d'artistes comme David Bowie qui la nomment.

Alanis Morissette était la tête d'affiche du deuxième vendredi du Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

La chanson All I Really Want a ouvert le spectacle, tout comme elle ouvre Jagged Little Pill. L’album a été joué au complet, mais pas dans l’ordre initial qu’il a été gravé. Au travers, Alanis offrait des extraits d’autres chansons de son répertoire.

La chanteuse semblait avoir beaucoup de plaisir à replonger dans ces compositions qui l’ont rapidement propulsée alors qu’elle était au début de la vingtaine. Elle a soufflé dans l’harmonica, instrument emblématique de ses chansons de l’époque.

À voir Alanis Morissette se reculer du micro pour chanter, personne ne pouvait douter de la puissance de sa voix. Elle a poussé des notes soutenues impressionnantes, juste avant Mary Jane.

La rockeuse a laissé la foule attentive chanter une bonne partie d’Ironic, se gardant tout de même quelques strophes. Qu'elle laisse le soin au public de chanter son plus grand succès alors qu'il est venu pour l'entendre, la situation serait... ironique?

Une fois les titres de l’album Jagged Little Pill épuisé, Alanis est revenu au rappel pour trois pièces. Après Your House, les notes froides et dures du piano de Uninvited ont retenti, laissant place à une version pesante, très réussie.

La Canadienne a terminé la soirée avec la toute désignée Thank You.

Le rock de Garbage

Le 25e anniversaire, ou maintenant 27e, de Jagged Little Pill concorde aussi avec le quart de siècle du premier album de la formation Garbage. Les premières lignes de guitare de Vow ont eu l’effet d’un saut directement dans le milieu des années 1990.

La chanteuse Shirley Manson du groupe Garbage au Festival d'été de Québec 2022. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

No Gods No Masters, pièce titre du septième album de Garbage a rapidement ramené les spectateurs au XXIe siècle. Shirley Manson a prouvé qu’elle est toujours en voix en chantant les dernières paroles du morceau a capella.

À l’image du début de la prestation, la formation a fait des aller-retour entre les succès de leurs premières années et celles de l’album double No Gods No Masters, sortie il y a un an et des poussières.

La leader du groupe a fait de superbes efforts pour parler en français lors de ses interventions. Efforts peu concluants, mais ô combien appréciés par la foule de Québec.

Butch Vig, batteur de Garbage au Festival d'été 2022 Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

C’est donc en anglais qu’elle a dédié la chanson Queer à la communauté LGBTQ+ qui a toujours suivi la carrière de Garbage.

I'm Only Happy When it Rains et Push it ont été des moments forts de la présence du groupe.

À lire aussi : Alanis Morissette et Garbage : le cri commun d’une génération

Une ouverture signée The Beaches

La formation torontoise The Beaches jouait en ouverture de ce deuxième vendredi du FEQ . Avec une vingtaine d’années de carrière de moins que les deux autres artistes au programme, le quatuor féminin a donné une prestation énergique.

The Beaches au Festival d'été de Québec Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Le groupe s’est distingué par un son rock parfois rétro, parfois plus lourd, toujours avec un côté défouloir. Visuellement, difficile d’oublier The Beaches. La chanteuse Jordan Miller portait du jaune, Leandra Earl, guitariste et claviériste, était habillée en bleu, Eliza Enman-McDaniel en rouge et en vert, la guitariste Kylie Miller.

Le quatuor a pigé dans le répertoire de ses plus récents albums dont Future Loverset Late show. My People, une nouveauté, s’est glissé dans le choix des chansons. Cette pièce devrait être lancée bientôt sur les plateformes d’écoute.

Kylie Miller, guitariste de la formation de Toronto, The Beaches au Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

À mi-parcours, la dame en bleu a pris le micro pour chanter près de la foule pour chanter Kinkade. La pièce peut s’entendre uniquement en spectacle.

Le Parc de la Francophonie trop petit pour Sum 41

La scène du Parc de la Francophonie accueillait vendredi soir des groupes à saveur punk rock dont Pennywise, Millencolin et Sum 41. Très tôt en après-midi, la file d’attente pour entrer sur le site faisait le tour du site.

Comme en 2018, la dernière fois que Sum 41 était au FEQ, la file pour accéder aux scènes du parc de la Francophonie était déjà bien longue avant l'ouverture du site. Photo : Radio-Canada

Le Festival d’été avait déjà annoncé que la prestation serait diffusée sur des écrans géants à Place de l’Assemblée nationale, après le passage de Bran Van 3000.

La question d’un site intermédiaire entre les Plaines et le Parc de la Francophonie est souvent soulevée dans ces circonstances. En 2019, le FEQ avait instauré une scène à Place George-V pouvant accueillir 5000 spectateurs de plus qu’au parc situé de l’autre côté de Grande Allée.

Les admirateurs de Sum 41 étaient nombreux vendredi soir au Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Depuis mai, Place George-V est en restauration. Selon le site du Gouvernement du Canada, les travaux devraient se terminer en juillet 2023.